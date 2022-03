Moderátor Nikodým priznáva: Únik pred svetom mám rád

Obľúbená známa tvár z televíznych obrazoviek, moderátor Martin Nikodým (51) je pracovne veľmi vyťažený. Preto každú jednu voľnú chvíľu trávi v spoločnosti rodiny a svojich najbližších. No okrem toho potrebuje načerpať nové sily na miestach, ktoré sú často mimo civilizácie.

Neodmysliteľná súčasť slovenského šoubiznisu - moderátor Martin Nikodým má práce vyše hlavy, a tak svoj voľný čas, ktorého mu nezostáva veľa, využíva, ako sa dá. Aktívne ho trávi so svojimi milovanými deťmi, ktorým vymýšľa rôzne programy. No aj on potrebuje čas iba pre seba, keď môže relaxovať a užívať si len čaro prírody. Natíska sa preto otázka, či by zvládol žiť niekde mimo civilizácie a napríklad aj bez elektriny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Ja to tak občas aj robím. Ale natrvalo asi nie. Ja mám rád tieto úniky do sveta bez civilizácie, bez mobilu a bez všetkého, ja si pri tom oddýchnem, ale potom sa potrebujem zas vrátiť. Treba trochu pracovať, o deti sa postarať, a tak, takže ťažko sa vychovávajú deti niekde v divočine,“ prezradil v Rádiu Slovensko Nikodým, pre ktorého je čas strávený s deťmi všetkým, bez ohľadu na to, kde sa nachádza.