Plač Mirky v šou Svadba na prvý pohľad: Prečo ženích Matej tak tlačí na pílu?!

Nevie si zvyknúť na jeho nátlak! Šou Svadba na prvý pohľad je v plnom prúde a inak tomu nie je ani vo vzťahu tretieho páru Mirky (34) a Mateja (33).

Statný záchranár je totiž svojou nevestou očarený natoľko, že jeho náklonnosť je priam nátlaková, čo sa Mirke rozhodne páčiť nebude a rozplače sa.

Matej a Mirka sa pasujú s problémami už od začiatku, keď iskra preskočila len z jednej strany. Zatiaľ čo pedagogička svojho vysneného princa nedostala a dokonca o tom aj otvorene hovorila pred kamerami, záchranár, naopak, neskrýval nadšenie. Jeho nevesta si ho totiž získala hneď prvým pohľadom a zdá sa, že ich vzťah berie od začiatku príliš vážne a hrnie sa doň po hlave. Už prvú svadobnú noc budú hrdličky v rozpore.

„Pekná je. Však nevidela si na mne? Keď prišla, hovoril som - wow. Som ani nespal, aby som sa neprevaľoval, nechrápal, neškrípal zubami. Tak som sa len tak otočil, ležal a bol ticho ako muška,“ opíše pocity svojej mame Matej. Na rozdiel od neho Mirka si zrejme uvedomila, že bezhlavý experiment bol nepremyslený a zrejme ho už aj ľutuje.

„Mne tak napadlo večer, že ja som zaspávala, no ja nie som na toto zvyknutá, a to mám tridsať dní s chlapom žiť? Chápeš? Už nemáš svoj priestor. A zrazu je tam voľakto druhý a on neodíde, nepôjde domov... To musím ešte voľajako spracovať,“ prezradí Mirka. Tu sa však jej nespokojnosť nekončí. „On už ma volá na Kysuce, že neviem, kde to majú tú chatu, že tam mi to ukáže. Potom na výlet do Košíc, už rieši, kedy pôjdem, kedy prídem, aby ma zoznámil s kamošmi. A ja sa z toho cítim trošku nesvoja,“ prezradí Monika v ďalšej epizóde relácie.

„On už rieši, čo budeme rozprávať vnúčatám, ako sme sa spoznali. A áno, že budeme bývať v Trnave. Už sa ma pýtal, aký nábytok sa mi páči a že kachličky vyberie. Proste to je také moc... Hŕŕ... Ja ho potrebujem spoznať, aby som zistila, že čo a ako. Skôr sa bojím toho, že keď bude takýto násilný, tak ma odstraší,“ povie na záver čerstvá mladomanželka a bude zrejmé, že nezhody si bude uvedomovať aj záchranár. ,,Je to cítiť, že moja náklonnosť k nej je väčšia. Je, nepopieram to, a možno mi chýba, že z jej strany je to také trošku chladnejšie,“ prizná Matej. Či sa im nakoniec podarí nájsť spoločnú reč, uvidíte už zajtra večer na Markíze.