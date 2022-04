Známe tváre nám ukázali poklady svojej knižnice: Tieto diela nám zmenili život

Hovorí sa, že čítame to, čo žijeme. Aj preto obľúbené knihy veľa napovedajú o svojich čitateľoch.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Spoznajte tituly, ktoré v ich domácich knižniciach zastávajú čestné miesto.

Sväťo Malachovský (49): Prázdninoval som s Vernom

Známy herec a spevák je knižný fajnšmeker! Obľúbených kníh má Sväťo Malachovský hneď niekoľko. „Som človek, ktorý rád číta, ocitám sa vtedy v iných svetoch a som ten typ čitateľa, ktorý ak prepadne knihe, nevie sa od nej odtrhnúť,“ priznáva Malachovský a ukazuje nám svoje srdcovky. Prvou z nich je Jules Verne a jeho Tajomný ostrov.

„Je to klasika, na ktorej som vyrastal. Vernov fanúšik som od deviatich rokov a nejedny prázdniny mám spojené aj s konkrétnym titulom,“ vysvetľuje Sväťo. Jeho knižnou chuťovkou je aj kniha Amerického autora Kena Keseyho - Bol som dlho preč, podľa ktorej v roku 1975 nakrútil režisér Miloš Forman oscarový film Prelet nad kukučím hniezdom s Jackom Nichol­sonom v hlavnej úlohe.

„Úžasný príbeh McMurphyho, ktorý ma dostal od prvej strany! Málokedy sa stáva, že filmová podoba knihy je rovnako fantastická ako kniha, no v tomto prípade to tak je...“ hodnotí Malachovský. A keďže humor je mu ako komikovi blízky, rád siahne aj po knižke Reného Falleta-Zelňačka. „Je to skvelá, vtipná kniha a navyše jej príbeh má krásny odkaz,“ uzatvára svoje odporúčania Sväťo.