Rodičia Moniky a Michala v totálnom v šoku: Účasť v šou a ešte aj svadba? Ale bez nás!

Rodičia Moniky a Michala sú v totálnom v šoku! Netušili, že ich deti sa v šou Svadba na prvý pohľad chcú naozaj zobrať - a so svadbou nesúhlasia.

Odborníci, ktorí hľadajú kompatibilné páry v šou Svadba na prvý pohľad, dávajú veľkú šancu Bratislavčanke Monike a Popradčanovi Michalovi, ktorý aktuálne žije v zahraničí, vo Veľkej Británii. Rodičia oboch aktérov to však vidia inak a svadbou vôbec neboli nadšení, čo potvrdil aj ženích Michal: "Rodina sa ma v prvom momente po oznámení toho, že som sa prihlásil do šou Svadba na prvý pohľad, pýtala, či som sa zbláznil. Postupom času sa s tým však zmierili, v podstate ani nemali na výber."

Vybrať si však mohli, či na svadbu prídu alebo nie: "Svadby sa zúčastniť nemohli kvôli opatreniam v rámci Covidu. Po príchode do UK by museli ostať v desaťdňovej karanténe. Navyše mama v tom čase taktiež nastúpila do novej práce a pravdepodobne by ju ani na pár dní neuvoľnili kvôli vycestovaniu za mnou", obhajoval Michal rozhodnutie rodičov nezúčastniť sa jeho veľkého dňa.

Monika zasa rodičom do poslednej chvíle nepovedala, že sa do šou prihlásila: "Netušila som totiž, že mi experti skutočne nájdu manžela.Naši ale následne povedali, že je to môj život a mám sa správať tak, ako uznám za vhodné. Postupom času to však vstrebali a boli zvedaví, ako samotná svadba prebieha". Či to však videli naživo, sa dozviete pri sledovaní šou Svadba na prvý pohľad v utorok o 20.30 na Markíze.