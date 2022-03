Herečka Zuzana Vačková sa v nových životných rolách našla: Aká som svokra a babička

O svojom poklade už otvorene hovorí! Herečka Zuzana Vačková (53) má dve deti, pričom starší syn Jakub je ten, ktorý sa nerád ukazuje a svoje súkromie si stráži.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Práve preto o ňom blondínka často nehovorí a len málokto tušil, že aj vďaka nemu sa stala babičkou. Túto úlohu si užíva už dva roky, no tajomstvo prasklo len nedávno. Vačková pritom ako správna babička venuje vnukovi Riškovi (2) veľa svojho času a je s ním rada. Novému Času dokonca prezradila, aká je babička či nádejná budúca svokra.

Herečka Zuzana Vačková je milujúcou mamou dvoch detí, má syna Jakuba a dcéru Marušku. Zatiaľ čo jej dievčatko sa vybralo v maminých šľapajach a chce hviezdiť na doskách, ktoré znamenajú svet, syn má rád svoje súkromie a pokojný život. Práve to sa jeho matka rozhodla a rešpektovať a aj preto len málokto tušil, že sa z nej stala babička. Už dva roky si totiž Zuzana užíva životnú úlohu, ktorá je pre ňu niečím novým, no o to krajším. „Som milujúca, pozorná, láskavá, ale aj zaneprázdnená babička,“ priznala Vačková, ktorej dala rola starkej úplne iný rozmer. „Keď som s vnukom, snažím sa mu venovať stopercentnú pozornosť a má ma rád. Nedávno som ho varovala a keď si pre neho prišiel syn a odchádzali, tak hovoril, že ide s babinkou. Trhalo mi to srdce, ale robilo mi to dobre,“ povedala nám s úsmevom Zuzana. „Strážim ho pomerne často. Vždy, keď mám čas, aspoň chvíľku s ním strávim. Vezmem ho na ihrisko. Ale keď som vyťažená, napríklad ako minule som bola na päť dní preč, tak si to musím vynahradiť,“ dodala herečka.

Výnimočná svokra

Zuzana celkovo žije pokojný a plnohodnotný rodinný život a je prototypom svokry, ktorú by zrejme brala nejedna nevesta. O svadobných mamách totiž kolujú rôzne nepríjemné zvesti a vtipy, ktorých sa však Vačková nemusí obávať. Ako totiž povedala, so svojou nastávajúcou nevestou si veľmi rozumie. „Je skvelá, úžasná, bohovská. Musím povedať, že vzťahy celkovo v našej rodine máme vyrovnané, otvorené a fungujúce,“ prezradila na záver spokojná budúca svokra.