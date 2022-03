Netradičná Svadba na prvý pohľad: Monika bude musieť akceptovať aj ženíchovu druhú veľkú lásku

Monika (34) skončila vysokú školu s červeným diplomom, pracovala v Londýne na marketingu v druhom najväčšom obchode Victoria’s Secret, a tiež pre pánsku odevnú firmu na Bali.

V zahraničí nenašla muža svojich snov, a tak sa po ôsmich rokoch vrátila domov. Michal (34) je profesionálny hokejista a momentálne žije a hrá vo Veľkej Británii. Má za sebou rozvod, ale na lásku nezanevrel. Svoju budúcnosť obaja mladí ľudia vložili do rúk odborníkov šou Svadba na prvý pohľad. O tom, či sa k sebe naozaj hodia, rozhodnú však v konečnom dôsledku oni sami.

Zasiahne sympatickú dvojicu Amorov šíp? Bude to láska na prvý pohľad? Odborníci, ktorí hľadajú kompatibilné páry v šou Svadba na prvý pohľad, dávajú veľkú šancu Bratislavčanke Monike a Popradčanovi Michalovi, ktorý aktuálne žije v zahraničí, vo Veľkej Británii. Sympatický hokejista hral v rôznych kluboch na Slovensku, ale aj v Maďarsku, vo Francúzsku či v USA. Na rozdiel od „televíznej“ nevesty má za sebou manželstvo, ktoré stroskotalo po ôsmich rokoch. Ako však vraví, rozvod ho zaskočil, no teraz je za túto skúsenosť vďačný. Stále však verí, že tá pravá naňho niekde čaká. Možno ju nájde práve prostredníctvom šou. „Rád by som spoznal veselú, spoločenskú a romantickú ženu,“ priznáva. Ktovie, možno ju nájde v usmievavej Monike.

Z Londýna na Bali

Monika sa po skončení vysokej školy, ktorú usilovná študentka skončila s červeným diplomom, ocitla v zahraničí. „Chcela som sa zdokonaliť v cudzom jazyku a práve Anglicko mi pripadalo ako super nápad. Plán bol zostať najprv šesť mesiacov, ale nakoľko som sa do Londýna zamilovala, tak som sa rozhodla zostať dlhšie. O rok neskôr prišla úžasná príležitosť pracovať pre Victoria’s Secret a neskôr pre celosvetový dizajnérsky dom Liberty London,“ prezrádza Monika, ktorá tieto skúsenosti vníma ako neoddeliteľnú časť svojho života a nikdy by ich nevymenila. „Samozrejme, boli aj momenty, keď to nebolo ľahké a človek si povie, že možno je lepšie ísť jednoduchšou cestou. Ale keď­že som tvrdohlavá povaha a veci robím na tristo percent, rozhodla som sa ísť za svojím snom. Vo Victoria’s Secret som stret­la množstvo inšpiratívnych ľudí. Mala som možnosť byť súčasťou svetoznámej fashion show, ktorá sa konala priamo v Londýne v roku 2014,“ prezrádza Monika, ktorá okrem Londýna žila rok aj na Bali. Na tento magický ostrov prišla najskôr na dovolenku a hneď ju očaril. „Keďže robím veci celkom spontánne, po návrate do Londýna som si zbalila ,pár svojich švestek‘ a rozhodla som sa skúsiť šťastie na druhom konci zemegule. Bola som milo prekvapená, aká úžasná česko-slovenská komunita tam žije a ako si ľudia vzájomne pomáhajú. Mala som možnosť podieľať sa na mnohých zaujímavých projektoch, od marketingu pre pánsku značku až po produkciu luxusnej dámskej spodnej bielizne,“ nadchýna sa pri rozprávaní o Bali Monika, pre ktorú je čarovný ostrov už len spomienkou. „Dôvod, prečo som sa rozhodla vrátiť, bol najmä covid, nakoľko na Bali uzatvorili hranice aj pláže na niekoľko mesiacov. Situácia sa nezlepšovala ani po dlhšej dobe, tak som sa rozhodla vrátiť na Slovensko a byť bližšie k rodine. Na Bali sa však určite jedného dňa vrátim,“ vraví rozhodne.