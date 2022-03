V Let’s Dance to Kovačičovi a Véghovi až tak „netancuje“: Kto sa v šou udrží dlhšie?

Markizácka šou Let’s Dance už zajtra večer odpáli tretí priemy prenos. Už po prvom kole však bolo jasné, že niektorí sú v tanci doma, zatiaľ čo iní sa doslova na parkete trápia.

Tí, ktorým to tak odruky nejde, sú politický moderátor Michal Kovačič (39) a MMA zápasník Attila Végh (36). Obaja síce na tréningoch poriadne makajú, no v celkovej hodnotiacej tabuľke sa nachádzajú na jej chvoste. Páni pred štartom priznali, že je to pre nich obrovská výzva, keďže sa tancu nikdy predtým nijako nevenovali. Ako sa však ukazuje, obaja majú svoje publikum a okruh fanúšikov, ktorí ich posunuli do ďalšieho kola, aj keď porota mala voči obom veľa výhrad.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Tanečne to bol totálny prúser, ale radosť, výraz nie. Keď si začal s tými bokmi, tak som si povedal, že wow, no to bolo posledné, pri čom som si to povedal. Bolo to totálne zlé, čistá katastrofa,„Toto bolo, že katastrofa a potom ako to bolo s tými venčekmi? Tvoj výraz bol katastrofálny, pretože ty si mal iba dva a to rozhodne nemôžeš. Daj do toho niečo.“ Obaja borci však majú na konte okrem neprehliadnuteľných tanečných mínusov aj veľa plusov.

Attila Végh

Plusy

šouman s veľkým úprimným úsmevom

dríč, ktorý nevynechá ani jeden tréning

veľká fanúšikovská základňa

Mínusy

na tanečníka mohutná postava

slabšie počuje rytmus

bez ladných tanečných pohybov



Michal Kovačič

Plusy

dobré držanie tela

tanečná postava

sladký úsmev

Mínusy