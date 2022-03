Slávny bača z reklamy Jevgenij Libezňuk, jeho blízki nechcú opustiť vojnovú Ukrajinu: Moja rodina odmieta odísť

Rodák z Ukrajiny Jevgenij Ivanovič Libezňuk (60), herec, ktorý je známy najmä z reklamy pre potravinový reťazec, kde hrá veselého baču, sa všemožne snaží pomôcť svojim blízkym na Ukrajine.

Rodinu chce už dlhší čas dostať na Slovensko, ale nedarí sa mu. Tým, že boje v krajine gradujú, stále viac na nich nalieha, aby sa zachránili. Tí však vytrvalo jeho ponuku odísť z vojnou zmietanej krajiny odmietajú. Priznáva, že má o nich veľký strach. Pre Nový Čas sa zdôveril, že keď mu opisujú situáciu v ich domovine, má až husiu kožu.

Ruská invázia na Ukrajinu sa spustila 24. februára a situácia je po troch týždňoch stále dramatickejšia. Bombardované sú školy, nemocnice, úrady i domy. U našich východných susedov panujú strach a zmätok. V napätí je ako jeden z mnohých aj rodák z Ukrajiny - herec Jevgenij Ivanovič Libezňuk, ktorý chce svojich blízkych evakuovať. Herec žije od roku 1986 na Slovensku.

Známy je najmä z reklamy pre potravinový reťazec, kde hrá svojrázneho baču. Libezňuk okrem toho účinkuje v jojkárskom seriáli Hranica, ktorý sa odohráva na slovensko-ukrajinskej hranici. Jeho rodina však ostala napriek vojne na Ukrajine: „Moji ostali doma, bojím sa, nechcú odísť,“ povedal herec pre Nový Čas. „Ja som ich volal od prvého dňa. Ale tým, pokiaľ nemôžu prísť chlapci, nemôžu ani ženy.

Odmietli moju ponuku a že ostanú s nimi,“ dodal. Ako sú na tom, ho pravidelne informujú. Pred pár dňami mu opísali aj to, ako to v týchto dňoch v krajine vyzerá: „Všade je napätá situácia. Žijú pod leteckými poplachmi. Aj tam sa rozoznievajú sirény a behajú ľudia. Situácia je taká, že obyvateľstva je tam asi sedemkrát viac, ako bolo pred vojnou,“ šokoval. Obyvatelia, ktorí nechcú či nemôžu odísť do inej krajiny, sa z ohrozených častí sťahujú tam, kde sa zatiaľ krv neprelieva.

„Utečenci, čo prišli k nám, tých je ďaleko menej ako tých, čo sa premiestnili do západných miest na Ukrajine,“ vysvetlil nám situáciu. Jeho blízki žijú v Černovickej oblasti, ktorá je na moldavsko-rumunskej hranici. Odkázal im, že sú u neho hocikedy vítaní, keď sa rozhodnú odtiaľ odísť.

Úspešný

Libezňuk herectvo vyštudoval v Kyjeve, ale hereckú kariéru naplno rozbehol, keď sa v roku 1986 presťahoval kvôli láske na Slovensko. Dnes je z neho úspešný umelec, ktorý sa môže pýšiť nielen populárnou reklamou zo salaša, ktorá v televízii beží na dennej báze. Je členom činohry Divadla Alexandra Duchnoviča, priestor mu dala verejnoprávna televízia a významnú hereckú rolu v seriáli aj televízia JOJ. Je pripravený rodine z Ukrajiny vytvoriť na Slovensku zázemie, čaká iba, kedy prikývnu na jeho ponuku.