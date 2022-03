Svadba na prvý pohľad mieri za hranice Slovenska: V cudzine lásku nenašli, skúšajú to doma

Monika skončila vysokú školu s červeným diplomom, pracovala v Londýne na marketingu v druhom najväčšom obchode Victoria’s Secret, a tiež pre pánsku odevnú firmu na Bali.

V zahraničí nenašla muža svojich snov, a tak sa po ôsmich rokoch vrátila domov. Michal je profesionálny hokejista a momentálne žije a hrá vo Veľkej Británii. Má za sebou rozvod, ale na lásku nezanevrel. Svoju budúcnosť obaja mladí ľudia vložili do rúk odborníkov šou Svadba na prvý pohľad. O tom, či sa k sebe naozaj hodia, rozhodnú však v konečnom dôsledku oni sami.

Zasiahne sympatickú dvojicu Amorov šíp? Bude to láska na prvý pohľad? Odborníci, ktorí hľadajú kompatibilné páry v šou Svadba na prvý pohľad, dávajú veľkú šancu Bratislavčanke Monike a Popradčanovi Michalovi, ktorý aktuálne žije v zahraničí, vo Veľkej Británii. Sympatický hokejista hral v rôznych kluboch na Slovensku, ale aj v Maďarsku, vo Francúzsku či v USA. Na rozdiel od „televíznej“ nevesty má za sebou manželstvo, ktoré stroskotalo po ôsmich rokoch. Ako však vraví, rozvod ho zaskočil, no teraz je za túto skúsenosť vďačný. Stále však verí, že tá pravá naňho niekde čaká. Možno ju nájde práve prostredníctvom šou. „Rád by som spoznal veselú, spoločenskú a romantickú ženu,“ priznáva. Ktovie, možno ju nájde v usmievavej Monike.

