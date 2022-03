Posledné zbohom Ľubovi Romanovi († 77): S uznávaným hercom sa prišli rozlúčiť známe osobnosti

Minulú nedeľu nás náhle opustil herec, vysokoškolský pedagóg, politik a podnikateľ Ľubo Roman († 77).

V bratislavskom krematóriu sa dnes o 13:15 koná posledná rozlúčka s Ľubom Romanom. Ako píše portál Pluska, medzi prvými smútočnými hosťami prišli hercov syn Ľubomír s manželkou a s nimi priateľka zosnulého Ľubka, s ktorou sa spoznal v roku 2019. Dva roky potom, čo mu zomrela manželka Inés († 69), s ktorou prežil 50 rokov. Dedkovi prišli dať zbohom aj jeho dve vnučky a dvaja vnuci.

Portál ďalej uvádza, že sa so svojím kamarátom prišli rozlúčiť Kamil Peteraj, herci Emil Horváth, Ivan Letko, Vlado Černý, Juraj Kukura, Karin Haydu, Gabriela Škrabáková, onkológ Jozef Dolinský, Maroš Krajči - generálny manažér HC Slovan Bratislava, bývalý zápasník Jozef Lohyňa, Bibiana Ondrejková, riaditeľka Novej scény Ingrid Fašiangová, bratislavský župan Juraj Droba či spisovateľ Jozef Banáš.

Herec Ľubo Roman bol vždy pyšný na to, že celý život prežil v krásnom manželstve. Svojej žene Inés († 69) ďakoval za to, že dosiahol to, čo dosiahol. Ako povedal predtým v rozhovore pre Nový Čas, vytvorila mu priestor na to, aby sa mohol realizovať.

„Možno keby som mal nejakú veľmi ambicióznu ženu, mal by som s tým problémy. Ambíciou mojej manželky som bol ja,“ povedal krátko po smrti svojej veľkej lásky herec. Zoznámili sa, keď on mal 17 a ona 14 rokov. O to väčšou ranou preňho bola jej smrť v roku 2017. „Bola netypická slovenská žena, skutočne žienka domáca, ktorú to navyše bavilo. Chcela byť doma a starať sa o rodinu,“ povedal o nej.

Roman zomrel v nedeľu 13. marca vo veku 77 rokov. Pôsobil dlhé roky ako herec Divadla Nová scéna v Bratislave. Bol prvý predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), poslanec Národnej rady (NR) SR a minister kultúry za vlády Jozefa Moravčíka. V roku 2001 sa stal prvým predsedom BSK.