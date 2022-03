Najmladší z generácie Labudovcov sa u Marcina vyjadril jednoznačne: Čo nechce zdediť po otcovi a dedovi?

Herec Riško Labuda to zrejme nemá celkom jednoduché. Nielenže pochádza z generácie veľkých hercov, no ako prezradil v talkšou Petra Marcina Neskoro večer, z jednej veci má obavy. Túži síce zdediť herecké gény otca a deda, sú však aj veci, ktorých by sa radšej zriekol - a povedal to na plné ústa. Zabavte sa na hercových slovách, no nezmeškajte ani talkšou Neskoro večer v sobotu o 21.35 na Jednotke.