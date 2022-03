Madej pristúpil k ošetrovaniu raneného Skrúcaného po svojom: Jeden pohárik za druhým!?

Zábava v štúdiu šou Záhad tela nepozná hranice. Dokázal to aj Martin Madej, ktorý bude už v sobotu súťažiť v tíme spolu so Štefanom Skrúcaným. V obľúbenej súťažnej úlohe „Hra na doktora“ sa budú musieť súťažiaci tentokrát popasovať so zadaním, ako by zareagovali, keby sa im do ucha dostal hmyz. A Madej to poňal naozaj svojsky. Naozaj by to riešil takto? Pozrite si vtipnú scénku a nezabudnite sledovať šou Záhady tela už v sobotu o 20.30 na Jednotke.