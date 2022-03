Skrúcaný prezradil úchylku svojej manželky: Týmto ma terorizuje! Erika, to fakt?!

Záhady tela budú opäť mimoriadne zábavné! V obľúbenej súťažnej úlohe „Hra na doktora“ sa budú musieť súťažiaci tentokrát popasovať so zadaním, ako by zareagovali, keby sa im do ucha dostal hmyz. Pri tejto príležitosti sa ako figurant hneď prihlásil Štefan Skrúcaný, ktorý na svoju manželku Eriku nabonzoval naozaj zaujímavú vec. Pozrite si v ukážke a sledujte šou Záhady tela už v sobotu o 20.30 na Jednotke.