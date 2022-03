Tomáš Maštalír je otcom na sto percent: Dieťa som zatiaľ nikde nezabudol

Populárny slovenský herec Tomáš Maštalír (44), ktorý má za sebou viacero hereckých úspechov aj v akčných filmoch Trhlina či Jozef Mak, prijal i postavu zmätkára, otca Tomina vo filme Šťastný Nový rok, ktorého druhá časť je aktuálne v kinách. Herec nám prezradil, či je v reálnom živote zmätkár a či sa mu podarilo dieťa proste niekde zabudnúť, ako sa to darí vo filme Tominovi.

Jeden z najúspešnejších slovenských hercov Tomáš Maštalír sa objavil v očakávanom filmovom trháku Šťastný Nový rok 2: Dobro došli. Vo filmovej novinke hrá podľa vlastných slov poplašeného motáka, ktorý svoju hereckú dcéru vždy niekde zabudne.

„Je to trošku zmätkár, ktorý sa možno dá uniesť vždy prítomným okamihom. Ale nerobí to so zlým úmyslom. Keď zistí, že dcéru niekde zabudol, zakaždým zažíva najväčší stres v živote a je schopný sa aj dolámať,“ prezradil Maštalír na svoju postavu Tomina.

To, či má herec so svojou postavou vo filme niečo spoločné aj v reálnom živote, posúdiť nevie. Želá si, aby sa mu to nikdy nestalo a svoju manželku Kristínu nesklame: „Dieťa som zatiaľ nikde nezabudol a dúfam teda, že sa to ani nikdy nestane,“ prezradil hrdý otec dcéry Emmy. „Neviem ani, čo by na to manželka povedala,“ zasmial sa.