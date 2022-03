Tanečník Zuzky Šebovej ohlásil nečakaný rozchod: Koniec vzťahu pre šou? Čo na Viléma bonzla expriateľka

Všetko sa zmenilo. Uplynulú nedeľu sa na tanečnom parkete šou Let’s Dance opäť blyslo jedenásť prominentných párov. Veľmi milo prekvapila aj herečka Zuzka Kubovčíková Šebová (39), ktorá so svojím tanečným partnerom Vilémom Šírom (21) doslova tanečne zahviezdila.

No aj keď obaja vyzerali spokojne a nadšene, už vtedy tanečník skrýval veľké tajomstvo.Českému páriku sa vzťah rozsypal ako domček z karát a nepomohlo mu ani účinkovanie v šou.

Vilém Šír sa opäť dostal na televízne obrazovky, no tentoraz predvádza svoje tanečné profesionálne skúsenosti v šou Let’s Dance. Tancuje po boku herečky Zuzky Kubovčíkovej Šebovej a dvojica v uplynulom kole očarila aj samotnú porotu. No aj keď tanečníkovi z pracovnej stránky ide karta, v súkromí sa pasuje s nečakaným rozchodom.

„Ďakujem za všetko. Bohužiaľ, život v realite je náročnejší než vo vile,“ zazneli slová mladíka. Vilda a Nikol patrili medzi jeden z troch párov, ktoré to v reality show Love Island dotiahli až do finále, a skutočne sa zdalo, že si dvojica k sebe našla cestu a nebola to len taktika v rámci hry. No, ako sa ukázalo, nie je všetko zlato, čo sa blyští, a problémy sa prejavili aj u zamilovanej dvojice. A aj keď so šou prišiel veľmi dobrý zárobok, bolo menej času na vzťah a práve to mohlo byť jedným z kameňov úrazu.

„Aj rozchody patria k životu. A ten je v realite iný ako vo vile. Jednoducho to nevyšlo. Nie je za tým nič iné a s Let’s Dance to nesúvisí. Udialo sa to ešte pred šou. Momentálne sa chcem naplno venovať súťaži a tancu. Ako som už uviedol, ďakujem Nikol za všetko a prajem jej všetko dobré,“ prezradil Vilda aj s tým, že rozchod bol adresovaný ešte pred šou, no môže sa zdať, že jeho už expriateľka o tom nič nevedela. „Začal hovoriť, že sme boli spolu len naoko a bolo to kvôli šou, o čom som ja nevedela,“ uviedla šokovane blondínka, ktorá sa dokonca ukázala na prvom priamom prenose tanečnej šou.

Je za tým niekto druhý?

Nikol rozchod potvrdila a dokonca naznačovala aj dôvod a vraj o tom vedia ľudia z Bratislavy, kde teraz tanečník trénuje kvôli šou každý deň. „Na Love Islande to bolo veľmi krásne, ale tou poslednou skúškou je, keď prídete domov a dostanete do ruky mobil. Tou sme úplne neprešli alebo skôr Vilda. Každý deň mi chodia správy od dievčat, že im píše, a posielajú mi videá, kde je Vilda,“ povedala Nikol s plačom a poprosila ich, aby jej už nič neposielali, a zdôraznila, že s ním už nechce nič mať. „Je to pre mňa uzavreté. Ak by som sa mal ku všetkému vyjadrovať, tak by sme sa v tom točili dookola,“ dodal Vilda. Kde je však úplná pravda, vedia len oni dvaja.