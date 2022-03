Kavaschová pri sporáku pohorela na plnej čiare: Herečka si sypala popol na hlavu

Obľúbená herečka Dominika Kavaschová (32) je síce mamičkou už takmer rok, ale niektoré domáce práce jej stále nejdú. Špeciálne varenie je jej Achillovou pätou. Problém brunetke robí už odrezať krajec chleba.

V najnovšom diele zábavnej šou 2 na 1 k nej postavia známu kulinárku a herečku Zdenu Studenkovú (67). Mladá umelkyňa musí pri nej zahrať šéfkuchárku a Zdena hrá laika, ktorému má brunetka s vareškou v ruke vysvetliť, ako sa robia bryndzové halušky. Scénka je to bizarná!

Dominika Kavaschová je mamičkou už desať mesiacov, ale ani materská dovolenka ju neprikovala k sporáku a vyvárať dcérke či manželovi je pre ňu nočná mora. V rovnakej kategórii z domácich prác je pre ňu aj umývanie riadu: „Neznášam to. Necítim sa dobre v kuchyni. Neznášam všetko, pokiaľ ide o domáce práce. Jediné, čo ma baví, je vysávanie a umývanie kúpeľne. Inak všetko neznášam. Aj varenie, a najviac neznášam upratovanie skrine s oblečením,“ sype si v šou 2 na 1 Donďa popol na hlavu.

V kuchyni má problém i so základnými úkonmi: „Nemám rada varenie. Nikdy to nevyjde a vždy si ublížim! Komplikované je pre mňa aj odrezať chleba, lebo sa porežem,“ dodala. Jej manžel, herec Daniel Fischer, to potvrdil: „Občas sa stane, že povie, že mi s láskou navarí, ale potom začne nadávať a búchať hrncami,“ nemilosrdne natrel svoju ženušku. V ďalšom diele 2 na 1 na ňu ušijú búdu a postavia ju za kuchársky pult so známou milovníčkou varenia Zdenou Studenkovou.