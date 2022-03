Kalisovej exmanžel Šmahel v Dominikánskej republike s rodinou, no bez dcérky: Prečo som Miu nepustila s otcom?!

Kde je pravda? Moderátor Martin Šmahel (39) je už nejaký ten mesiac v Dominikánskej republike, kde moderuje šou Survivor. V ďalekej exotike mu však chýba jeho rodina a dievčatá, a tak si ich všetky zavolal, aby mu chvíľu robili spoločnosť.

Zatiaľ čo sa teda jeho priateľka Beáta, jej dcéra Lily, ich spoločná dcérka Emma a Martin slnili na pláži, Mia (8), ktorú má s ex Kalisovou (36), zostala na Slovensku. Moderátor zrejme voči bývalej žene cíti obrovskú krivdu, lebo na svojom profile zverejnil slová, ktoré, zdá sa, adresoval Miriam. Tú akoby obvinil z toho, že práve ona môže za to, že Mia si neužila dovolenku spoločne s nimi. Ako sa však Novému Času podarilo zistiť, pravda je niekde úplne inde a za všetkým sú nezhody medzi nevlastnými sestrami.

Šmahel a Kalisová sú už päť rokov od seba, keď ich sudca bleskovo rozviedol. Jediné, čo ich spája, je ich spoločná dcérka Mia. Martin si medzičasom našiel novú známosť Beátu, ktorá už má dcérku Lily a pred viac ako dvoma rokmi mu porodila dievčatko Emku. Odvtedy sa moderátor prezentuje ako šťastný otec troch dcér a ukazuje, ako si dievčatá rozumejú a aká idylka u nich vládne. Ako sa však zdá, nie všetko bude s kostolným poriadkom a realita bude niekde úplne inde. Šmahel totiž kývol na pracovnú ponuku Markízy v ďalekej Dominikánskej republike.

Tu mu však jeho dievčatá chýbali natoľko, že si ich na pár týždňov pozval k sebe, aby si s ním ďalekú exotiku užili. Zatiaľ čo Beáta, Lily aj Emka za ním leteli, Mia ostala doma. „Ďakujem mojim úžasným dievčatám, mojej žene Beátke, dcérkam Lilinke, Miuške a Emke, že vás mám a že ste mi z tejto náročnej skúšky, dlhej a náročnej pracovnej cesty spravili aj popri povinnostiach nádherné, nezabudnuteľné chvíle s dovolenkovým ,vibe‘. Že ste za mnou merali ďalekú cestu sem aj späť, že ma milujete a mám vo vás rodinu, po akej som vždy túžil. A že pri mne stojíte a podporujete ma aj v ťažkých chvíľach - je to ten najkrajší pocit, aký môžem zažívať,“ vyznal sa na sociálnej sieti Šmahel, ktorý však nezostal len pri tom a neodpustil si ani menej príjemné slová.

„Miuš, aj keď ti nebolo umožnené prísť s dievčatami za mnou a chýbala si nám, bola si tu s nami a radi ti to vynahradíme a snáď to už nikto nikdy neprekazí,“ dodal fitnesák. Zakrýva obvineniami pravdu?Ten akoby naznačil, že práve jeho exmanželka, ktorá musí dať povolenie, aby ich dcéra s otcom vycestovala do zahraničia, tak nespravila a zmarila mu plány.

Nový Čas sa teda s otázkami obrátil aj na markizáčku, ktorá len nechcela svoju dcérku ohroziť a spravila tak kvôli jej zdraviu. „Je mi veľmi ľúto, že tam Miuška nemohla ísť. Bohužiaľ sme sa rozhodovali v období, keď všade vládol omikron a tak isto takmer celý štáb Survivoru bol po prílete do Dominikánskej republiky v karanténe s covidom. Ako matka som sa o ňu bála, tak sme sa rozhodli, že bude lepšie, ak Miuška zostane doma v bezpečí,“ vysvetlila nám Kalisová.