Režisér Let´s Dance Pepe Majeský priznal, že vôbec netancuje: Neuveríte, kto ho doma zaskakuje!

Pepe Majeský patrí k režisérskej špičke a je podpísaný pod množstvom veľkých projektov. Najnovšie pod jeho taktovkou spustila televízia Markíza šou Let´s Dance, ktorá sa teší veľkej diváckej obľube. Málokto však vie, koľko driny, úsilia, času a ľudí stojí za zrodom tejto šou. Aj o tom sa s režisérom Pepe Majeským rozprával Tomáš Bezdeda, neostalo však len pri šou a Pepe odhalil aj všeličo zo svojho súkromia. Napríklad to, aký je on sám tanečník. To by ste nečakali!