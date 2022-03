Adela sa v Let´s Dance ocitla medzi mužmi svojho života: Nečakaná reakcia Viktora vás dostane!

Adela Vinczeová je novou posilou poroty veľkolepej šou Let´s Dance, ktorá sa stala doslova tunelom do jej partnerských vzťahov. Post moderátora obsadil jej manžel Viktor Vincze, nevyhla sa ani stretnutiu s dlhoročným partnerom Petrom Modrovským a aby toho nebolo málo, livestreamy zo zákulisia nerobí nik iný, ako spevák Tomáš Bezdeda. Ako na tento trojuholník reagujú Viktor s Adelou? To by ste veru nečakali.