Syn rosničky Mirky Almásy randí s Ukrajinkou: Vojnu prežívame všetci, je to veľmi ťažké!

Rosnička Mirka Almásy (47) je neoddeliteľnou súčasťou počasia na Markíze.

V súkromí je však príkladnou gazdinkou a mamou dvoch synov - Martina (17) a Tomáša (12). A práve starší syn Martin má vážny vzťah s Alesiou (17), ktorá pochádza z Ukrajiny. Markizáčka preto tragédiu u našich susedov prežíva o to viac, že sa dotýka aj osôb, ktoré sú pre ňu dôležité. Svet už vyše dvoch týždňov bičuje vojna na Ukrajine, ktorá sa dotkla aj moderátorky počasia Mirky Almásy.

Jej starší syn má priateľku Ukrajinku Alesiu. Situácia, ktorá sa odohráva u východných susedov, ich, pochopiteľne, zasiahla priamo do srdca. „Prenieslo sa to aj do ich vzťahu, doma to mali veľmi ťažké. Oni prišli žiť na Slovensko pred štyrmi rokmi, celá rodina aj s jednou babkou. Ale druhá babka ešte bola v meste, ktoré bolo ostreľované. Ostreľované tam bolo však našťastie iba letisko, tak sa snažili dostať ju čo najrýchlejšie na Slovensko. Podarilo sa, babka je našťastie už tu,“ prezradila moderátorka, ktorej sa tisli slzy do očí.

„Oni to doma naozaj zle znášali, pretože veľa ich známych im telefonovalo, stále sa boja, majú tam svoj byt aj svoj dom, o ktorých nevedia, či ešte vôbec stoja. Rozmýšľajú, či sa niekedy vôbec budú mať kam vrátiť. Takže oni naozaj všetci veľa plakali a, samozrejme, my všetci s nimi, vždy, keď sme sa o tom rozprávali. Je to naozaj veľmi ťažké,“ dodala na záver Almásy, ktorú vojna na Ukrajine veľmi trápi.