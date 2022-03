Kovačič v Let´s Dance zaostáva: Pre prácu v Markíze nestíham tréningy! Z čoho má najväčšie bolesti?

Nestíha s nimi držať krok!

Moderátor relácie Na telo Michal Kovačič (39) sa dal zlákať ponukou do tanečnej šou Let´s Dance a dnes je jasné, že svoje majstrovstvo na parkete predvedie znova.Stalo sa tak napriek tomu, že s kolegami nevládze absolvovať rovnaké množstvo tréningov. Ako totiž Novému Času prezradil, práca v Markíze mu veľakrát nedovoľuje, aby absolvoval dvojfázové tanečné lekcie ako ostatní.

Kovačič prijal ponuku do megašou Let´s Dance a mnohí si mysleli, že pri svojom serióznom vystupovaní bude práve on ten, kto bude ťahať za kratší koniec a jeho pôsobenie nebude mať dlhé trvanie. Napriek neprajníkom však postúpil do tretieho kola súťaže, čo však nebolo vôbec jednoduché. Účastníci totiž majú k dispozícii až dvojfázové tréningy, aby sa stihli náročné choreografie a kroky za týždeň naučiť.

Jeho práca v Záhorskej Bystrici však ide stále naplno a on musí veľakrát obetovať tréningy na úkor toho, aby si spravil to, čo potrebuje pre svoju reláciu Na telo. „Tréningy sú veľmi intenzívne. Keď stíham, tak trénujeme aj ráno, aj večer,“ prezradil nám Michal s tým, že sa stáva, že priamo z moderovania uteká na nácvik priameho prenosu, ktorý tiež nie je jednoduchý a zaberá mu veľa času. Je teda jasné, že markizák si potiahol čierneho Petra, keďže musí fungovať vo svojom režime a do toho ešte prišli aj náročné tréningy.

Má jasný cieľ

Prípravy sú o to ťažšie, že Kovačič sa musel naučiť zavrieť ústa a počúvať svoju tanečnú partnerku a učiteľku v jednom. „Vraj veľa rozprávam, tak sa snažím menej rozprávať a viac počúvať. Ono je dobré, keď ja niekde pracujem hlavou a potom pracujem tými nohami a treba trošku aj hlavou aby som si zapamätal kroky. Je to teda z jedného do druhého,“ opísal svoje chvíle na lekciách Michal. Ten je vášnivý športovec a miluje beh, no ani to ho nepripravilo na záťaž, ktorú práve prežíva.

„Svalovice, samozrejme, sú. Ja veľa behávam, ale toto nie je to isté. Napríklad dvíhať sa na špičkách, tak z toho dosť bolia šľapy, čo sa naozaj v žiadnom športe nerobí, len v tomto. Mám také svalovice, o ktorých som nevedel, že ich možno mať,“ dodal moderátor.

Ten však aj napriek „časovému hendikepu“ nemieni zaspať na vavrínoch a chce predviesť všetko, čo sa v ňom skrýva. „Chcem sa určite posúvať tanečne, pretože tie tréningy ma veľmi bavia a je to zábava. Nemám ciele v rámci toho, že kam sa máme dostať, ale aby sme naozaj boli nabudúce lepší,“ prezradil Novému Času na záver Kovačič.