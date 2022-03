Gabika Marcinková na rovinu o ťažkostiach dvojnásobnej matky: Tretie dieťa by už bolo...

Herečka Gabika Marcinková je dvojnásobnou mamou.

Vyťažená umelkyňa je obsadzovaná do domácich aj zahraničných produkcií, a tak je jasné, že pri tomto tempe skĺbiť materské povinnosti s profesiou herečky nie je ľahké. Minulý rok natáčala v Chorvátsku romantický film Šťastný Nový rok 2, ktorý mal v kinách premiéru pred pár dňami.

Priznala, že to bolo extrémne náročné obdobie. Herečka totiž dojčila a potrebovala, aby jej na pľac niekto nosil synčeka. Bolo to úlohou jej opatrovateľky. Napriek takejto pomoci si nateraz tretie dieťa nevie predstaviť. Gabika Marcinková funguje na sto percent. Stíha nakrúcať, venovať sa dcére Emke a synovi Jakubovi aj obriadiť domácnosť.

I keď je jej manžel, hudobník Martin Mihalčín, frontman prešovskej kapely Heľenine oči, veľkou oporou, aj on má plný kalendár. Preto vyťažení rodičia našli k svojim deťom výpomoc. „Nepovedala by som predtým, než som mala deti, aké je to ťažké, ale odkedy ich mám, tak poviem, že áno. Lebo, samozrejme, je tam manžel, to je tiež obrovská pomoc, ale sú chvíle, keď má on veľa práce a vtedy je super mať pomoc, keďže babky máme v Prešove.

Takže sme si tu našli dievčatá, ktoré nám pomáhajú, kamarátky, druhé mamy,“ priznala pre Nový Čas herečka. Gabika však aj s armádou opatrovateliek nad tretím potomkom váha: „Mám dni, keď si hovorím, že by som mala mať veľa detí, a potom sú dni, keď si hovorím, ako to iné zvládajú len s jedným. Je to niekedy ťažké, človek si musí držať vnútorné nastavenie.“