Môže medzi myškou a lišiakom vzniknúť skutočné priateľstvo? To sa diváci dozvedia v magickej rozprávke Myši patria do neba, ktorá pod taktovkou režisérky a výtvarníčky Denisy Grimmovej vznikla na motívy rovnomennej knižky spisovateľky Ivy Procházkovej. Hlas malej myške Šupito prepožičala herečka Zuzka Šebová, ktorá ponuku s nadšením prijala. Otvorene však priznáva, že práca to bola viac než náročná a prezradila aj dôvod. Sympatická herečka však poprezrádzala aj kadečo zo svojho súkromia.