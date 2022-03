Herec Ľubo Roman († 77) odišiel za milovanou manželkou: So ženou svojho života prežil 50 rokov

Jediná žena jeho života! Herec Ľubo Roman bol vždy pyšný na to, že celý život prežil v krásnom manželstve. Svojej žene Inés († 69) ďakoval za to, že dosiahol to, čo dosiahol. Ako povedal v rozhovore pre Nový Čas, vytvorila mu priestor na to, aby sa mohol realizovať.

Zoznámili sa, keď on mal 17 a ona 14 rokov. O to väčšou ranou preňho bola jej smrť v roku 2017. „Bola netypická slovenská žena, skutočne žienka domáca, ktorú to navyše bavilo. Chcela byť doma a starať sa o rodinu," povedal o nej. „Možno keby som mal nejakú veľmi ambicióznu ženu, mal by som s tým problémy. Ambíciou mojej manželky som bol ja," povedal krátko po smrti svojej veľkej lásky herec. Vychovali dvoch synov a napriek tomu, že aj oni podnikali, každý piatok sa celá rodina musela zísť pri obede. Posledné roky spoločného života trávili na chalupe v Sološnici (okr. Malacky), kde chovali sliepky, zajace, ovce, kozy, v rybníku ryby. „Navrhol som a každý to akceptoval, že urnu s manželkiným popolom budem mať doma a až keď zomriem, tak nás spoločne pochovajú," povedal v spomenutom rozhovore. Urnu napokon umiestnil do rodinného hrobu v Slávičom údolí, kde v piatok pochovajú aj herca.