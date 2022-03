Herec Ľubo Roman († 77) naposledy vydýchol pri sledovaní televízie: Srdcervúce reakcie hereckých kolegov

Bývalý dlhoročný člen činohry Divadla Nová scéna (DNS), neskôr jeho riaditeľ, vysokoškolský pedagóg, politik a podnikateľ. To všetko bol Ľubo Roman († 77), ktorý v nedeľu podvečer skonal na zlyhanie srdca.

Na domovskej scéne stvárnil desiatky komediálnych a dramatických postáv, účinkoval v množstve televíznych inscenácií a seriálov, jeho hlas sa nám prihováral z rozhlasu i z dabingu. Aj keď mu život uštedril nejednu ranu, neopustil sa, práve naopak. Závideniahodnú energiu čerpal v kruhu najbližších. Najobsadzovanejší herec zomrel pri sledovaní televízie, v ktorej desaťročia sám vystupoval.

Počas uplynulej marcovej nedele nič u Romanovcov nenasvedčovalo tomu, že slovenská umelecká obec príde o ďalšiu hereckú osobnosť. „Hoci mu zdravie úplne neslúžilo, bol v nedeľu úplne v poriadku. Dokonca šiel na brunch do Aucafé na brehu Dunaja,“ povedal Novému Času syn Rado. Posledné hodiny strávil v kruhu rodiny. „Ako zvyčajne sadol si v podvečer k televízoru a zrazu mu prišlo nevoľno. Žiaľ, otec zomrel,“ dodal so smútkom v hlase. Budúci mesiac by mal 78 rokov.

Skúšaný od detstva

Rodený Malačan to nemal v živote ľahké. Prišiel o oboch rodičov, vyrastal so starším bratom a s mladšou sestrou. Herectvu sa venoval odmala, bol členom Detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Niet sa čo diviť, že prvú príležitosť na striebornom plátne dostal už ako 14-ročný, a to v slovensko-maďarskom filme Dáždnik svätého Petra (1958). Ďalšie herecké príležitosti nedali na seba dlho čakať. Režisér Štefan Uher ho najprv obsadil do filmu My z deviatej A (1961) a potom v dnes už legendárnej snímke Slnko v sieti (1962).





Vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v roku 1966 získal angažmán na Novej scéne. Bola to láska na celý život. „Bol a navždy ostane zapísaný v histórii Divadla Nová scéna nielen ako veľký profesionál, ale aj ako výrazná osobnosť kultúrneho života. Do poslednej chvíle bol verným návštevníkom svojej domovskej scény a verím, že aj naďalej bude zhora tlieskať svojim kolegom, ktorí na neho nikdy nezabudnú,“ reagovala generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová. K jeho najznámejším snímkam patria Stratená dolina (1976), Hody (1987) a Mercadet (1988). Poslednou príležitosťou pred filmovou kamerou bol Pokoj v duši (2009).