Urazený Marek Fašiang sa lúči s Let’s Dance: Mal som postúpiť! Stráca herec popularitu?

Nečakaný odchod?! Uplynulú nedeľu sa prvýkrát musel jeden tanečný pár s úspešnou šou Let’s Dance rozlúčiť.

Jedenásť prominentných tvárí sa opäť postavilo na parket, a po týždni predviedlo nové choreografie. Nie­ktorí zažiarili viac, niektorí menej, no do hry vstúpilo už nielen porotcovské bodovanie, ale aj divácke hlasovanie. Žiaľ, ani to nepomohlo prvému vypadávajúcemu páru, ktorým sa stali herec Marek Fašiang (36) a jeho tanečná partnerka Adriana Mašková. Aj keď Fašiang patrí medzi najsexi obsadzovaných hercov, vyzerá to tak, že až takú fanúšikovskú základňu nemá. Samotný odchod veľmi šokoval aj jeho.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Uplynulý nedeľňajší večer patril na televíznych obrazovkách šou Let’s Dance. Celebrity opäť ukázali, ako sa za týždeň popasovali s novými tanečnými choreografiami. Toto kolo bolo už však iné, pretože jeden pár súťaž musel opustiť. O ďalšom osude v šou nerozhodujú len porotcovia, ale aj divácke hlasovanie, ktoré dokáže ešte poriadne zamiešať kartami. Posledný tanec si na parkete zatancovali Marek Fašiang a jeho tanečná partnerka Adriana Mašková, ktorí dostali najmenej bodov a museli šou opustiť.

„Toto kolo som si užil viac ako to prvé, aj keď paradoxne sme dostali menej bodov. Vidím svoje telesné limity a tréningom sa dá niečo naučiť, ale nejaký prirodzený pohyb to musí mať človek v tele,“ uviedol herec pre Nový Čas krátko po vypadnutí. A aj keď sa Fašiang snažil usmievať, za všetkým bola aj dávka sklamania. „Sme aj trošku sklamaní, pretože nemyslím si, že sme boli najhorší tanečníci. Nechcem byť konkrétny. Bolo tam minimálne 5 párov, čo sme boli zhruba na nejakej rovnakej úrovni. Nešli sme s ambíciou vyhrať túto súťaž, ale myslím, že sme mali na to, aby sme postúpili do aspoň tretieho, štvrtého, možno až piateho kola,“ uviedol v Teleráne Marek, ktorého vypadnutie poriadne šokovalo.