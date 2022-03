Šokovanej Plačkovej sa pred zrakom odohrala krvavá dráma: Desivý opis nešťastia na farme Alojza Hlinu!

Influencerka Zuzana Plačková (30) sa doteraz nevie spamätať. V nedeľu sa vybrala na víkendovú prechádzku s kamarátkou a so svojím manželom Reném (33).

S víziou, že strávia pokojný deň na farme, ktorú vybudoval Alojz Hlina (51) a pohladkajú zopár zvieratiek. Vtedy ešte netušili, čo ich v Stupave čaká. Po výdatnom obede sa chceli odfotiť so zvieratkami. Zažili však šok. Kôň v ohrade napadol návštevníčku, ktorá mala pri sebe kopu jabĺk. Bola to sekunda, čo vystrčil hlavu spoza ohrady a na okoloidúcu návštevníčku zaútočil s vidinou potravy. Zahryzol sa jej do tváre, držal ju v zuboch a zaliala ju krv.

Nedeľné poobedie chcela influencerka Zuzana Plačková stráviť v Stupave na farme, ktorú vlastní politik Alojz Hlina. Pre návštevníkov sú v areáli k dispozícii tradičná slovenská reštaurácia a krotké zvieratká, ktoré sa dajú pohladkať. Vybudovaný je v malebnej krajine, a preto je vyhľadávaný najmä rodinami s deťmi, ktoré sa tam môžu vyšantiť. Plačková ani v najhoršom sne netušila, čoho bude na farme svedkom.





Krvavá dráma sa odohrala v jednej sekunde: „Prišla nejaká pani, mala v taške jablká a nejak sa na ňu zahnal ten kôň. Zrazu sme sa otočili a tá pani nemala dole pery. Celú ju držal za bundu. Sú tam malé deti, kŕmia tie kone, neviem, či to je celé bezpečné. Hrozné. Stáli sme pri tom. Bola to sekunda. Zhrozené sme. To sa mohlo stať aj mne, aj Perle, keby sme mali pri sebe jablká. Je mi z toho dosť zle,“ opísala, čo zažila s kamarátkou. „Zhodnotili sme to tak, že nemôžeme chodiť na prechádzky, lebo nám sa vždy niečo udeje. Všade dobre, doma najlepšie,“ dodala s manželom už mierne žartovným tónom.