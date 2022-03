Päťdesiatnička Mórová nasadzuje v Let’s Dance vysoké tempo: Trénuje naplno aj cez bolesť

Najstaršia, no s najväčším elánom!

Herečka Diana Mórová (52) sa intenzívne venuje tanečnému projektu Let’s Dance, kde získala prvenstvo vo vekovej kategórii. Už v prvom kole však dosiahla krásne druhé miesto a po bodovom hodnotení sa umiestnila na krásnom druhom mieste a doslova šliapala na päty zdatnému súperovi Jánovi Koleníkovi (42).

Nie je totiž tajomstvom, že sa jej pozvánka do šou citovo dotkla a ona zrejme pociťuje akúsi povinnosť a aj potrebu, aby dala jasne najavo, že napriek svojmu veku rozhodne nie je len do počtu, ale má svetu čo ukázať. Náročné tréningy tak absolvuje s vervou a ide aj cez bolesť.

Mórová sa vždy radila medzi umelcov, ktorí oplývali nielen nevyčerpateľným humorom, ale aj energiou, ktorou je dodnes povestná. Napriek tomu má na svojom chrbte už päť krížikov a ona sa ako päťdesiatnička dostala na špičku vekovej tabuľky medzi tohtoročnými účastníkmi tanečnej šou Let’s Dance. Už v prvom kole však Diana jasne ukázala, že nebude len do počtu, ale na parkete odovzdá všetko, čo sa v nej skrýva.

Počas svojho vystúpenia totiž predviedla, že jej pohybové nadanie rozhodne nie je ovplyvnené vekom, a nakoniec si vytancovala krásne druhé miesto.To dokázala aj v prvú súťažnú nedeľu, keď doslova dýchala na krk hercovi Jánovi Koleníkovi, ktorý v minulosti profesionálne tancoval.

Aj za Mórovej úžasným výkonom však stojí kopa driny, a aj keď sa každý z účastníkov snaží „vypľuť“ na parkete doslova dušu, plavovláska sa akoby snažila o čosi viac. Možno je to aj kvôli nálepke najstaršej súťažiacej, ktorej sa chce silou-mocou zbaviť a dokázať, že nepatrí do starého železa.

„Dôvod, prečo na tréningoch makám, je ten, aby som divákom priniesla plnohodnotný zážitok. Mám rada výzvy, v ktorých sa môžem niečo naučiť a zdokonaliť,“ prezradila Novému Času svoj hnací motor herečka. „Vek hrá rolu iba v tom, že pri profesionálnom tanečníkovi, ktorý má 29 rokov, zisťujete, že vás bolia nohy a chrbát a pružnosť tela je už menšia,“ dodala Mórová, ktorá vie o svojich kvalitách aj nedokonalostiach a rozhodne sa nebude držať v ústraní.

Neverila, že zaujme

Za jej snahou a odhodlaním môže byť aj fakt, že pozvánka do Let’s Dance prišla nečakane a ona neverila, že by ju do podobného projektu ešte obsadili. „Keď mi zavolali, že by ma radi videli v Let’s Dance, tak som sa veľmi potešila, pretože si hovorím, či päťdesiatnička ešte zaujme. Pretože ja viem, že som tu najstaršia a nechcem byť sentimentálna,“ povedala a následne sa jej oči zaliali slzami, keď ju premohli city.

„Viete, každý si myslí, že všetko zvládam, ale ďakujem tým skúsenostiam v šoubiznise, divadle a živote, lebo to vás veľa naučí,“ prezradila v dokrútke Diana, ktorá verí, že divákom a fanúšikom ukáže svoju pravú tvár. „Chcela by som samu seba ukázať v inom svetle. Neviem, prečo plačem, asi preto, že to je o mne, aj v tom tanci si tam sám za seba a je to ťažké,“ dodala Mórová.