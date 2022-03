Mladý herecký talent Matúš Kvietik prehovoril o svojom slávnom dedovi: Jednu vec by som po ňom rád prevzal!

Mladý slovenský herec Matúš Kvietik (30) je z umeleckej rodiny a jeho dedom nie je nik iný ako uznávaný herec Štefan Kvietik (87).

Matúš je pravidelnou súčasťou divadelných dosiek, avšak diváci ho poznajú skôr zo seriálov Oteckovia či Susedia a aktuálne hrá jednu z hlavných postáv v seriáli Svätý Max. V pracovnej sfére sa mu neskutočne darí, avšak v súkromí ho trápi dianie okolo jeho otca Martina Kvietika (54), ktorý je zapletený do kauzy Dobytkár.

O mladom hercovi Matúšovi Kvietikovi je počuť čoraz viac. Okrem hrania v divadle ho diváci môžu vidieť v seriáli Oteckovia či v najnovšom Svätom Maxovi, kde hrá jednu z hlavných postáv. Matúš má herectvo v krvi. Jeho dedkom je herec Štefan Kvietik, ktorý má za sebou nespočetný zoznam filmov. Matúš však priznal, že dedovi sa podobať nikdy nechcel, no jedna vec mu vždy imponovala.

„Úprimne, jedna jediná vec, ktorú by som rád prevzal, je dedov prejav. Snažím sa však robiť herectvo svojou cestou, mám svoj štýl,“ povedal herec, ktorý má s dedom pekný vzťah. Viac ho však trápi otec Martin Kvietik, ktorý je zapletený do kauzy Dobytkár.

„Nedá sa tváriť, že sa ma to netýka. Nech sa hovorí a píše o kauze! Čo s tým máme my s dedom? Rozumiem, že viac predáva dedkovo alebo moje meno než otcovo,“ povedal otvorene Matúš, ktorý by rád za všetkým spravil hrubú čiaru.

„Chcem mať pokoj, táto kauza nie je moja, fakt s ňou nič nemám! Je to niečo, s čím nesúhlasím a nikdy s tým súhlasiť nebudem. A nič nezmôžete, ste bezmocný,“ prezradil svoje trápenie Matúš.

Kauza Dobytkár?

Je jedna z najväčších korupčných káuz ohľadom čerpania eurodotácií od štátnej Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Niektorí uchádzači o eurofondy na rozvoj vidieka a poľnohospodárstva platili úplatky, aby získali dotácie. Figurujú v nej známe mená. Medzi nimi je aj finančník Martin Kvietik či podnikateľ Norbert Bödör.