Prvotné zaľúbenie je fuč! Manželské páry zo Svadby na prvý pohľad zažívajú krízu: Problémy v raji

Pobláznenie je preč! Šou Svadba na prvý pohľad už spojila dva páry, keď si svoje áno povedali Dušan (30) s Karin (23) a Jozef (32) s Jankou (27).

Napriek tomu, že ani jedna dvojica neskrývala na začiatku svoje nadšenie, zamilovanosť im dlho nevydržala. Už na svadobnej ceste totiž dvojice sňali pomyselné ružové okuliare a ako sa zdá, ani romantické prostredie na svadobnej ceste im nepomohlo k tomu, aby ich prvotné pobláznenie prerástlo do hlbokej náklonnosti. Čo sa stalo?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mladý manažér, športovec a model Dušan si so študentkou Karin sadli na prvý pohľad a každému muselo byť jasné, že mladomanželov to k sebe viac ako ťahá. Napriek tomu, že sa po svadbe vybrali na romantické medové týždne na Srí Lanku, ani exotika, more a slnečné lúče ich nerozpálili natoľko, aby sa ich vzťah utužoval a prehlboval. Stane sa totiž pravý opak a dvojica si akoby medzi sebou vybuduje obrovskú priepasť.

„Čo sa týka iskry, ona tam bola na začiatku. A jednoducho, všetkými vecami, ktorými sme si prešli a počas toho, ako sa spoznávame, zisťujeme, že tá iskra proste vyhasína. Nečakal som, že to príde tak skoro,“ prizná počas svadobnej cesty Dušan, ktorý bude viditeľne sklamaný. Model má za sebou totiž hneď niekoľko povrchných vzťahov a ako sa zdá, zabehaný scenár sa opakuje. „Stále neviem, ako to medzi nami cítim. V podstate hneď po tej svadbe sme sa začali k sebe správať, ako keby sme spolu boli tri roky. A toho som sa zľakla, bolo to na mňa príliš rýchle. Bolo na mňa moc dotykov, bozkov...“ povie Karin Dušanovi počas svadobnej cesty.

Ani ďaleká Srí Lanka im nakoniec, zdá sa, nepomôže a brunetka sa bude viac venovať objavovaniu ostrova a zvieratám, ako fešnému manželovi. „Ty máš strašne rada zvieratká. Niekedy je to jednoduchšie, ako mať reálne rada ľudí,“ zhodnotil Dušan, ktorý dostal od Karin jednoznačnú odpoveď: ,,Zvieratká sú zvieratká.“.

Dostali ich maniere z basy?

Aj Janka a Jozef sa po svadobnej hostine odoberú do svojho kúska raja, keď im televízia ako miesto ďalšieho spoznávania a oddychu vybrala ďaleké Mexiko. Tu nastanú problémy už počas cesty, keď si pokojná Janka uvedomí, že jej na prvý pohľad milý a pokojný manžel Jožko, má svoju „temnú stránku“. Traktorista sa totiž v minulosti ocitol na pol roka vo väzení, čo sa na ňom nepekne podpísalo a nakoniec sa z neho vykľuje poriadny nervák. Jožko sa totiž bude sťažovať na dlhú cestu, stiesnený priestor v lietadle, bude rátať, koľko bude trvať výstup z lietadla a ubytovanie sa.

Jeho neprestajné sťažovanie už nebude vládať mladomanželka počúvať, a tak nastanú problémy. „Ja som na tej svadbe bola z teba celkom taká, že wow, pozitívny človek, lebo si sa tam usmieval úplne a teraz za posledné dva dni som z toho prekvapená, že si ostal taký negatívny,“ vytkne Jožkovi Janka. Ten najprv zostane z nepríjemnej kritiky zarazený, no nakoniec si prizná, ako to v skutočnosti je.

„Z minulosti som trochu poznačený, preto voľakedy vidím veci tak negatívne, ale to ma neospravedlňuje k tomu, aby som sa tak správal,“ vysvetlí pred kamerou Jožko. Ako budú nakoniec oba páry v spoločnej ceste pokračovať a či sa to bude zlepšovať, uvidíte už zajtra večer na Markíze.