Obľúbený komik Fero Joke otvorene o chorobe: Komplikuje mi prípravu na Let's Dance!

Rozhodne to nie je také jednoduché.

Úspešná šou Let’s Dance má za sebou veľkolepý štart a ten má za sebou aj František Košarišťan (32) alias Fero Joke. Komik patrí k tým, ktorí sa snažia preniesť zábavu aj na parket, čo sa mu rozhodne darí. No tréningy pre neho rozhodne nie sú prechádzkou ružovou záhradou. A to nielen preto, že nie je žiaden profi tanečník, ale všetko komplikuje aj jeho ADHD.

V tohtoročnej tanečnej šou Let’s Dance predvádza svoje tanečné kreácie na parkete aj komik Fero Joke. Práve on prináša vždy skvelú zábavu, a keďže nie je žiaden vyhlásený tanečník na tréningoch dostáva poriadne zabrať. Okrem toho mu celú situáciu komplikuje ADHD, kvôli ktorému sa nedokáže tak sústrediť a efektívne si zapamätať choreografiu.

„Vieš čo, ťažká čača, hlavne skoordinovať sa v mojom prípade, lebo naozaj to ADHD sa vždy prebudí v tej najhoršej chvíli. Dosť sa to bolo naučiť, nebudem klamať,“ zazneli slová komika tesne po jeho prvom vystúpení.

No samotné tréningy sú určite o to náročnejšie aj pre jeho tanečnú partnerku Vanesu Indrovú. „Čo sa týka Ferkovho ADHD, je to stále veľmi komplikované seriózne trénovať, najmä, keď mám stále v hlave, či ma práve v zdvíhačke nepustí, keď si spomenie, že nevyvenčil Ťapku (Ferov pes, pozn. red.),“ dodala tanečníčka s istou dávkou humoru. „Mám veľmi dobré pocity, lebo som rád, že som to zvládol, pretože som sem išiel s tým, že to asi nezvládnem,“ zazneli Ferove slová po skončení prvého živého prenosu.

Katarína Sipos, centrum Avare

- ADHD - Ide o zdravotný stav charakteristický pretrvávajúcou neschopnosťou sústrediť sa a/alebo hyperaktivitou. – Impulzívnosť postihuje milióny detí aj dospelých. Jedinci s ADHD majú problémy so sústredením, s tým, ako ostať pokojní, a ako kontrolovať svoje nálady. Veľmi rýchlo sa začnú nudiť, pričom sú nepokojní a roztržití. Kvôli svojmu často rušivému správaniu v škole, doma alebo medzi priateľmi je pre ľudí postihnutých touto poruchou ťažké zapájať sa do rôznych aktivít.