Tanečníčka sexi Adama Bardyho predáva nablýskané šaty: Ich hodnota sa pohybuje v stovkách eur

Rozhodla sa využiť popularitu šou?! Dominika Rošková nezaháľa a ani nie týždeň po prvom kole tanečnej šou chce predať šaty, v ktorých sa predviedla po boku sexi herca Adama Bardyho.

Ich hodnota sa pohybuje v stovkách eur a dokonca nie sú ani z dielne Fera Mikloška (46), ktorý stojí za outfitmi v šou. „Šaty som mala ušité na súťaž do Žofína pred dvomi rokmi, ale prišiel COVID-19 a ja som ich nevyužila a stáli mi v skrini,“ uviedla Dominika.

„Nosme je autorka šiat, moja sponzorka a dizajnérka. Dohodli sme sa, že je načase tie šaty predať. Tak to v tanečných súťažiach chodí, že na jednu súťaž či šou sa nenosia dvakrát tie isté šaty. Tým, že o dva týždne sú majstrovstvá Slovenska a Česka, zdalo sa mi to ako fajn nápad, posunúť ich dievčatám,“ uviedla Rošková, ktorej šaty sa môžu pohybovať od 800 € do 1 200 € v závislosti od množstva Swarovského kameňov na šatách. „Kostýmy nebudem predávať po každom kole, keďže ďalšie už nie sú moje. Tie sú všetky od Ferka. V tomto kole budem mať už jeho kostým,“ dodala.