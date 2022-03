Tanečníčka Dominika Rošková skrýva za úsmevom bolesť: Nečakaný rozchod so známym podnikateľom po 5 rokoch!

Koniec jednej lásky. Tanečnú šou Let’s Dance Markíza odpálila uplynulú nedeľu s veľkolepým ohlasom. Všetko sa nieslo v znamení tanca, dobrej zábavy a nablýskaných kostýmov.

Svoje schopnosti predviedol aj vojak, herec a model Adam Bardy (28) so svojou tanečnou partnerkou Dominikou Roškovou (31), ktorá rozdávala úsmevy na všetky strany. Za jej veselou tvárou sa však skrýva zlomené srdce, ktoré ju veľmi ťaží. Podľa informácií Nového Času jej stroskotal dlhoročný vzťah so známym podnikateľom. Boliestky si tak tanečnica lieči na tanečnom parkete po boku sympaťáka Bardyho.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jedenásť prominentných párov ukázalo uplynulú nedeľu svoje tanečné schopnosti v šou Let’s Dance. Svoju drinu na tréningoch sa snažil na parket v plnej sile pretaviť aj Adam Bardy, ktorého tanečnou partnerkou je ostrieľaná tanečníčka Dominika Rošková. Tá sa ukázala aj v predošlej sérii, kde tancovala s taktiež veľkým sympaťákom Braňom Deákom, s ktorým skončila na druhom mieste. Nielen na parkete, ale aj v jej súkromnom živote ju v roku 2017 čakal úspech. Práve vtedy vyšla na svetlo sveta informácia, že tanečnicu vtedy zbalil bohatý biznismen Jaroslav Packa, ktorý pracuje v oblasti bankovníctva. Packa už v minulosti randil s nejednou známou kráskou. Pred piatimi rokmi mu však do oka padla šarmantná tanečníčka Rošková a medzi dvojicou preskočila okamžite iskra. Podľa záberov z ich spoločne strávených chvíľ si žili šťastný a pokojný život a spoločne si užívali luxusné dovolenky. Amorov šíp oboch poriadne zasiahol a nikomu by ani len nenapadlo, že to môže medzi zaľúbencami škrípať. Žiaľ, opak sa stal pravdou a tejto zamilovanej rozprávke je koniec. Aj keď je Dominika na parkete profesionálna a smútok v srdci na sebe nedala poznať, vo vnútri ešte stále trpí.

Ako sa podarilo zistiť Novému Času, dvojica šla od seba a vzťah nečakane ukončila. „S Jaroslavom Packom už pár nejaký čas netvorím. S najväčším vzájomným rešpektom sme sa vydali každý svojou cestou," uviedla Dominika, ktorá potrebuje ešte čas, aby sa z rozchodu spamätala a pozliepala svoje zlomené srdce.

Za úsmevom bolesť

Dominika opustila dlhoročný vzťah, ktorý sa očividne neuberal správnym smerom, a dvojica šla radšej od seba. Aj keď sa rozišli v mieri, spomienky ostanú a rana na duši na istý čas tiež. A práve tanečná šou môže byť pre sympatickú brunetku akýmsi liekom na toto neľahké obdobie. Veď nikto by si ani len nevšimol, že sa v jej súkromí niečo deje, pretože je ostrieľaná tanečnica, ktorá vie, ako sa musí na parkete tváriť a ako robiť tancom radosť. „O Dominikinom rozchode vedia všetci, nie je to tajomstvo,“ uviedol Bardy, s ktorým rozdávala úsmevy zo strany na stranu a na parkete nechala všetko.

Vo vnútri je však zlomená duša, no tanec, ktorý je jej vášňou, jej pomáha prísť na iné myšlienky. Ako však priznala, do nového vzťahu sa nehrnie. „Vo vzťahu teda nie som, ale ani nie som ešte otvorená ničomu novému. Srdiečko sa potrebuje vyliečiť, a to chce čas,“ dodala na záver sympatická tanečnica, ktorej momentálne vyčarúva úsmev na tvári sexi model Adam Bardy.