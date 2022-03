Dojemné odkazy hexákov pre Ďuďa († 46): Svoje 49. narodeniny oslávil v nebi

Stále ho nosia vo svojich srdciach! Už to budú tri roky, čo zomrel spevák kapely Hex Peter Ďuďo Dudák († 46).

Ten prehral svoj boj s rakovinou pankreasu a dodnes za ním zostala veľká diera v srdciach nielen rodiny, ale aj kamarátov a parťákov z kapely. Tí na večne vysmiateho Ďuďa spomínajú a práve včera o to viac, keďže by sa spevák dožil 49 rokov. Spevák kapely Hex Peter Dudák, ktorého všetci volali Ďuďo, prehral svoj vytrvalý boj v auguste 2019, keď mu už sily nestačili a nakoniec podľahol rakovine pankreasu.

V slzách zostala nielen rodina a kamaráti, ale aj tisícky fanúšikov, ktorí na nezabudnuteľného speváka spomínajú dodnes. Inak to nie je ani v jeho hudobnej rodine, skupine Hex. Práve Tomáš Dohňanský, známy najmä ako Yxo, totiž zverejnil snímku, na ktorej sú s kamarátom Ďuďom na pódiu a rozdávajú radosť svojou hudbou.

Dojemnou archívnou fotkou chcel pritom líder skupiny Hex poslať blahoželanie kamarátovi do neba, ktorý by inak včera oslavoval narodeniny. „Dnes by si mal 49. Chýbaš,“ napísal Yxo. Ostatná hexácka rodina sa pridala: „Kamarát, posielame objatia, myslíme na teba každý deň.“