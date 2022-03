Magdou Vášáryovou lomcujú zmiešané pocity, korona bola len začiatok: Príchod vojny som čakala

Herečka, politička a diplomatka Magda Vášáryová (73) sa roky desila momentu, že by vznikla vojna.

Teraz sa začalo od druhej svetovej vojny opäť zabíjať a plieniť na susednej Ukrajine a herečka opísala svoje pocity, prečo táto katastrofa musela prísť. Myslela si, že covidové obdobie je tým, čím si spoločnosť musí prejsť, ale už vie, že sa mýlila. Boj na Ukrajine je ten katastrofický scenár, ktorý nás čakal. Manželka zosnulého Milana Lasicu († 81) vysvetlila, čo je podľa nej príčinou a ako vidí budúcnosť.

Vojnu, ktorú začalo Rusko, nikto nečakal. Viacerí pokladali tento scenár za málo pravdepodobný a klopali si na čelo, prečo by sa chcel niekto v 21. storočí podpísať pod desaťtisíce zničených ľudských životov. Herečka a politička Magda Vášáryová mala z tejto nešťastnej situácie roky strach, ale cítila, že to skôr či neskôr príde.

„Ja som sa vždy bála, že vypukne vojna. Už niekoľko rokov. Také napätie vzniklo v spoločnostiach a vôbec aj v Európe, také nezmyselné návrhy boli ľudia schopní voliť a propagovať, že to sa nedalo. Nacistov, ktorí vypálili dediny, volili. To už sa naozaj nedá vysvetliť ničím ako tým, že nevedia, čo so sebou, a toto napätie sa vždy riešilo vojnu. Tisícročia,“ povedala v podcaste Ľudskosť.

„My sme sa tu v Európe dohodli po druhej svetovej vojne, že už nikdy viac. Lenže my sa potrebujeme zbaviť toho napätia a musíme urobiť veľké zmeny. Zmeny sa robili, ale boli pomalé,“ zhodnotila.

Čakala to s koronou

Čakala, že napätie a zlosť medzi ľuďmi vyrieši pandémia. Teraz vie, že to bol len začiatok: „Ja som si myslela, že keď vypukla pandémia, že to je to, čo nás zmení. Dlho som nevedela, že toto je tá pripravovaná vojna. Lebo teraz sa ukazuje, že roky sa na toto pripravovali a čakali na určitý moment, keď sme oslabení. Musíme využiť tento moment. Napriek tomu, že sme sa báli utečencov, napríklad Sýrčanov, a zasiahla nás cez Balkán táto vlna, keď utekali, a my sme sa aj pred kresťanmi zo Sýrie zatvorili. A teraz prijímame. Musíme to využiť, máme proti sebe veľa nepriateľov,“ povedala rozvážne Vášáryová, ktorou lomcujú zmiešané pocity.