Boris Pršo po rokoch od mŕtvice priznáva: Za chorobu som vďačný

Moderátorovi Borisovi Pršovi (38) sa pred piatimi rokmi zmenil kompletne celý život.

Bol známy pre svoje vysoké pracovné tempo, ktoré si napokon vypýtalo krutú daň. V deň, keď skolaboval počas práce, sa spustil kolotoč vyšetrení a vypočutia si krutej diagnózy, ktorá mnohých šokovala. Prekonal mozgovú príhodu, ale, ako tvrdí, je za to vďačný.

Boris Pršo prekonal pred piatimi rokmi mozgovú príhodu, s ktorou nerátal ani v najhoršom sne. Dnes sa však na túto diagnózu nepozerá tak ako kedysi a sám dokonca priznal, že s odstupom času je za ňu dokonca vďačný. „Dnes som strávil úžasný deň a bolo mi naozaj nesmiernou cťou prerozprávať svoj príbeh a svoje postrehy takmer už za 5 rokov, odkedy som prežil cievnu mozgovú príhodu. Nech to možno vyznie akokoľvek zvláštne, ja som tejto chorobe vlastne vďačný, že sa stala. Za tých takmer päť rokov ma naučila oveľa viac ako tých 30 predtým. A dúfam, že k lepšiemu,“ prezradil moderátor, pre ktorého je zdravie na prvom mieste a práca až na tom druhom, aj keď pred rokmi to bolo celkom inak. Rehabilitáciám sa venuje pravidelne a len málokto by si nevšimol ten obrovský pokrok, ktorým si prešiel.