Blíži sa druhé kolo šou Let´s Dance: Pozrite, čo budú tancovať hviezdni súťažiaci!

Tanečný pár Tanec Skladba

Aicha a Fabio Belucci Waltz Norah Jones - Come Away With Me

Kristína Svarinská a Marek Klič Cha Cha Bruno Mars - Uptown Funk

Zuzana Šebová a Vilém Šír Waltz Alicia Keys - If I Ain't Got You

Dominika Cibulková a Róbert Pavlík Cha Cha Jennifer Lopez - Let's Get Loud

Diana Mórová a Marek Bureš Rumba Whitney Houston - Run To You

Adam Bardy a Dominika Rošková Quickstep Benny Goodman - Sing Sing Sing

Marek Fašiang a Adriana Mašková Quickstep Katrina And The Waves - Walking On Sunshine

Michal Kovačič a Simona Brecíková Rumba Sting - Shape Of My Heart

Attila Végh a Eliška Lenčešová Cha Cha Marie Rottrová - Muž číslo 1

Fero Joke a Vanesa Indrová Waltz Michael Jackson - Earth Song