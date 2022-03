Syn finančníka Kvietika, herec Matúš Kvietik, terčom vyhrážok: Čo máme my s dedom s otcovou kauzou?!

Utečenec, podvodník s dobrým srdcom, o ktorého minulosti sa veľa nevie. Nedajte sa zmiasť, ide len o postavu Roba, ktorú v novom markizáckom seriáli Svätý Max hrá herec Matúš Kvietik (30).

Ten je v reálnom živote príjemný sympaťák, extrovert s riadnym nábojom energie v tele aj v duši. Napokon, mnohé o sebe prezradil vo veľmi osobnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.



Prepáčte osobnejšiu otázku... Už istý čas rezonuje v médiách kauza vášho otca Martina Kvietika, ktorý je jedným z hlavných obžalovaných v kauze Dobytkár týkajúcej sa brania úplatkov a rozkrádania eurofondov v agrorezorte. Ako ste sa s tým vyrovnali?

Nedá sa tváriť, že sa ma to netýka. Na konci dňa, ja nie som ani problémový, ani kontroverzný. O mne sa vždy písalo buď neutrálne alebo pozitívne. Nie som na sociálnych sieťach, nevyjadrujem sa vo virtuálnom priestore. Mám rád svoje súkromie. A zrazu tu je kauza a v médiách sa nehovorí o Martinovi Kvietikovi, ale hovorí sa o Štefanovi Kvietikovi alebo o Matúšovi Kvietikovi. A to ma štve. Veď nech sa hovorí a píše o kauze! Čo s tým máme my s dedom? Rozumiem, že viac predáva dedkovo alebo moje meno než otcovo. Ale ja chcem mať pokoj, táto kauza nie je moja, fakt s ňou nič nemám! Viac ako mediálne výstupy ma štvali politické implikácie, ktoré sa diali v pozadí tohto celého. Je to niečo, s čím nesúhlasím a nikdy s tým súhlasiť nebudem. Myslím si, že sme prerazili veľmi veľa etických dien. A nič nezmôžete, ste bezmocný.





Ako ste to teda spracovali?

Ono sa to nejako dá prežiť, veď prežiť sa dá všetko. Toto nie je výnimka. Bolo to však nepríjemné. Vyhrážal sa mi napríklad jeden mladík, ktorý môže (ale nemusí) byť spojený s jednou aktuálnou politickou stranou v koalícii. Povedal mi, že som ako mladý Kajetán Kičura, že si po mňa prídu ako po ďalšieho. Mal som sto chutí mu poslať výpis z banky, aby videl, že mám na účte niečo vyše tisíca eur. Už sa upokojme! Táto vízia grandiózneho žitia len preto, že môj otec žil v nejakom štandarde, je absurdná. To nie je môj životný štandard! Ja bývam v dvaapolizbovom byte v Petržalke. Nepohybujem sa v gigantickom luxuse.

