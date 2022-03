Ivana Gáborík si s manželom lámu hlavu už dlho: Nevieme vybrať meno očakávaného dieťaťa!

Tanečnica Ivana Gáborík (35) s manželom, hokejistom Mariánom Gáboríkom (40), sa za niekoľko mesiacov dočkajú druhého dieťaťa.

K takmer dvojročnej dcére Belle tak pribudne súrodenec. Prominentná dvojica si však láme hlavu nad zásadným rozhodnutím - aké meno vyberú svojmu druhému balíčku šťastia. Ako Novému Času priznala, hlavy si s Mariánom lámu už dlho.

Tanečnica s hokejistom oznámili druhé tehotenstvo veľmi originálne. Spoločne si ako zaľúbenci zatancovali v obývačke na pesničku od speváčky Sie. Blondínka mala na sebe biele priliehavé šaty, pod ktorými sa jej črtalo bruško. Takto vypustili do sveta dlho utajovanú novinku.

„Už sa blížime do finále,“ povedala o termíne pôrodu pre Nový Čas Ivana. Manželia držia fanúšikov v napätí a pohlavie bábätka budú do posledného momentu tajiť: „Skôr či neskôr to vyjde najavo, ale nechávame si to pre seba, aby sme sa tešili v kruhu najbližších“ usmiala sa kráska. Hlavu si lámu nad menom pre dieťatko: „Nemáme ešte vybraté. Ešte nevieme nájsť to pravé.“ Problém nie je v tom, že sa nevedia dohodnúť.

Pes je zakopaný inde: „Nevieme ešte, málo je tých mien asi v ponuke. Lebo si všetko asociujeme s inými deťmi či ľuďmi. Keď sa niekto volá Jožko, tak to bude Jožko. Keď je Sofinka, tak to už bude Sofinka, takže je to také, no nevieme,“ posťažovala sa.

Hokejista Marián Gáborík vraj prvé dieťa chcel mať dcéru. Otázku, či teraz túži bývalý hráč NHL po chlapcovi, aby bol nasledovníkom jeho hokejového talentu, Ivana prešla tajuplným úsmevom: „Pri druhom to už tak neriešime. Je podstatné, aby bolo zdravé. Lebo dnes tá doba nie je už úplne prispôsobená na to, aby boli ľudia zdraví. Preto je to pre nás najdôležitejšie. Pohlavie už pre nás nie je až také dôležité.“ Ich malá Bella vníma, že príde do rodiny nový člen: „Hladká mi bruško a povie bábo,“ prezradila Ivana, ktorú by mal pri pôrode Marián sprevádzať.