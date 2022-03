Kobielskeho dlho skrývané tajomstvo: Nebyť tohto, na obrazovkách by sme ho nikdy nevideli!

Stačilo málo a bolo by všetko inak! Herec Vlado Kobielsky (46) patrí k našim najlepším hercom a hádam nie je seriál, v ktorom by úspešný umelec neúčinkoval.

Za roky na scéne má na svojom konte desiatky úloh, ktoré ho vystrelili medzi hereckú špičku. Len včera bol sympaťák hosťom v relácii 2 na 1, kde na neho prezradili tajomstvo, o ktorom nikto doteraz netušil. Nebyť učiteľov, Vlada by sme na obrazovkách nikdy nevideli.

Vlado Kobielsky je známy ako kvalitný herec, ktorý rozhodne nemá núdzu o pracovné ponuky. Dôkazom toho je aj dlhý zoznam úloh, ktoré Kobielsky doteraz stvárnil, a zdá sa, že ich výpočet je nekonečný. Málokto však vie a stalo sa dlhé roky dobre skrývaným tajomstvom, že jeden moment mohol všetko zmeniť a sympaťák dnes mohol viesť úplne iný život. V relácii Dangla a Vinczeovej 2 na 1, ktorá sa vysielala vo štvrtok večer, totiž na neho bonzovala nielen rodina, ale aj kamaráti.

„Vlado v druhom ročníku, tuším na polročnom vysvedčení, dostal štvorku alebo päťku z herectva. A on bol tak mentálne nastavený, že asi to herectvo ukončí,“ prezradil jeho kamarát z konzervatória Maroš. Ten tiež dodal, že celú kariéru mu nakoniec zachránila prekvapivá vec. „Potom ho naštartovala poézia a on začal recitovať v sprievode s gitarou. A vnímam to tak, že recitovanie mu dalo druhú šancu do toho štúdia,“ dodal Kobielskeho bývalý spolužiak. Rovnako to vidí aj hercova polovička Alena.

„Bola tam úžasná pani učiteľka, ktorá, myslím si, ho veľmi podržala a cez poéziu, cez Hviezdoslavov Kubín, cez súťaže v poézii ho podľa mňa pritiahla naspäť a zostal v hre,“ opísala pohľad na túto situáciu Kobielska. Nielen ona, ale aj samotný herec je teda určite rád, že nakoniec pri hereckom chlebíčku zostal.

Dnes totiž vďaka tomu zarába nemalé peniaze a na svojom konte má úlohy v seriáloch, ako sú Panelák, Búrlivé víno a momentálne je hádam najznámejšie jeho pôsobenie v Oteckoch. Aj vďaka tomu teda môže investovať. Nie je totiž tajomstvom, že Kobielsky rád a veľa investuje do nehnuteľností, ktorých má niekoľko.