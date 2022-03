Patrícia Janečková z Talentmánie bojuje s rakovinou: Srdcervúca fotka z nemocnice po prvej operácii!

Absolútna víťazka súťaže Talentmánia z roku 2010 Patrícia Janečková (23) len pred pár týždňami priznala, že zvádza ťažký boj s rakovinou prsníka, s ktorou nepočítala ani v najhoršom sne.

Speváčka sa tak odovzdala do rúk tých najlepších odborníkov a rozhodla sa, že boj s touto zákernou chorobou vyhrá. Začal sa tak kolotoč nekonečných návštev lekárov a chemoterapií, pre ktoré už prišla o svoju hustú hrivu a napokon skončila na operačnom stole. Patríciu však onedlho čaká ešte horšia nočná mora.

Operná diva Patrícia Janečková bojuje ako lev! Namiesto užívania si mladého veku a všetkých pracovných úspechov prežíva náročné obdobie. Po tom, čo jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka, sa speváčke rozbehol nekonečný kolotoč chemoterapií a rôznych vyšetrení. Víťazka súťaže Talentmánia sa svojim verným fanúšikom prihovorila cez svoju sociálnu sieť.

„Dnes je Medzinárodný deň žien. Budem oslavovať trocha netradične. Buďme silné, dievčatá,“ poslala odkaz speváčka, ktorá tento sviatok prežila v bolestiach po prvej operácii. Neváhala zverejniť srdcervúcu fotografiu priamo z nemocničného lôžka, kde bola čerstvo po zákroku. Na tele jej nad ľavým prsníkom po operácii zostala jazva, ktorá jej bude každý deň pripomínať boj, ktorý musí zvádzať v takom mladom veku.

Jej ubolená tvár však neodráža jej silu a odhodlanie nad chorobou zvíťaziť a vrátiť sa na veľké pódiá, ktoré boli vždy jej veľkým snom. To najhoršie pre mladú umelkyňu však ešte len príde. „Operácia pŕs ma čaká za pol roka,“ prezradila dátum očakávanej operácie talentovaná speváčka, ktorá ešte ani zďaleka nemá vyhrané. Či napokon v dôsledku choroby nakoniec príde o prsník, je teraz predčasné hovoriť.

Janečková mala po skončení pandémie veľké plány, ale osud jej nakoniec zamiešal karty tak, akoby ani ona sama nikdy nepredpokladala. „Drahí priatelia, priaznivci, kolegovia, tento rok mal byť plný krásnych koncertov a divadelných predstavení. Všetko je inak. Pred pár dňami som od lekárov zistila, že ma čaká veľký boj. Rakovina bola, je a bude medzi nami a aj keď som si vždy myslela, že mladosť sa rovná zdraviu, nie je to tak. Výsledky biopsie preukázali zhubný nádor v prsníku,“ oznámila zdrvujúcu správu nadaná speváčka ešte začiatkom februára.

Rakovina si svoju daň vybrala aj v podobe vypadávania hustej hrivy, s ktorou sa mohla pochváliť už ako dvanásťročná, keď vyhrala súťaž Talentmánia. To, že o ňu niekedy príde, a to práve takýmto spôsobom, by nečakala ani v tom najhoršom sne. „Mám za sebou prvú chemoterapiu a mnoho ďalších vyšetrení. Čoskoro prídem o vlasy, a tak som chcela, aby vznikli ešte nejaké fotky. Vďaka mojim kamarátom a kolegom sa tak stalo,“ priznala speváčka, ktorá nenechala nič na náhodu a rozhodla sa absolvovať posledné fotenie.

Mladej speváčke rakovina zmarila všetky plány, avšak napriek ťažkému osudu sa nevzdáva. „S ťažkým srdcom musím načas opustiť javisko a zrušiť všetky koncerty, aby som mohla naplno bojovať a liečiť sa. To však neznamená, že prestanem spievať! Hneď, ako budem mať silu, budem pre vás spievať a nahrávať. Mňa len tak niečo nedostane,“ dodala pred časom speváčka, ktorá zatiaľ o svoje prsia neprišla, avšak či to tak aj zostane, je len otázkou pár mesiacov.