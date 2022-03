Attila Végh má po prvom kole Let´s Dance novú taktiku: Vie, ako sa zbaviť favorita Koleníka!

Attila Végh je známy nielen svojou bojovnosťou, no aj zmyslom pre humor. To, že je rodený šoumen, dokázal aj v prvom kole tanečnej šou Let´s Dance. Zápasník MMA prekvapil priznaním, že po účasti v šou túžil už roky a neskrýva nadšenie z toho, že sa naučí rôzne druhy tancov. Humor ho však neopustil ani pri otázke, kam to až chce dotiahnuť, dokonca prezradil aj taktiku ako sa „zbaviť“ Janka Koleníka! Jeho slová vás zaručenie pobavia - a pobavíte sa aj pri sledovaní šou v nedeľu o 20.30 na Markíze.