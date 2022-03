Vratko Rohoň z Iné Kafe má k Ukrajine blízky vzťah: Trhá mi srdce, ako trpia!

Vratka Rohoňa (48), frontmana kapely Iné Kafe, na ktorej čele stojí od roku 1995, nenechala vojna na Ukrajine chladným.

Jeho rockerské srdce láme najmä skutočnosť, že má medzi Ukrajincami veľa priateľov, ktorí teraz bojujú o svoje holé životy. Slzy sa mu tisnú do očí pri pomyslení na staré časy, keď chodil na Ukrajinu dovolenkovať, pracovne ako pilot, či spoznávať túto krajinu, ktorá mu prirástla k srdcu. V spomienkach sa vracia k svojim známym, o ktorých netuší, či sú ešte medzi živými.

Speváka kapely Iné Kafe Vratka Rohoňa chytila za srdce situácia na Ukrajine. Rocker to však prežíva o to ťažšie, že s východnými susedmi sa mu vynára veľa spomienok. „Naša triedna bola Ukrajinka, pochádzala z Kyjeva. Učila nás ruštinu. Končili sa 80. roky a my sme jej ako spurní pubertiaci, samozrejme, nakladali, v princípe sme nič ‚ruské‘ nemali radi. V roku 1995 som sa išiel na Ukrajinu pozrieť. Poslal som jej odtiaľ pohľadnicu. Veľmi sa potešila,“ prezradil prvé spomienky na vojnou bičovanú krajinu spevák, ktorý má k nej naozaj blízky vzťah.

„Spomínam si na ‚opijáš‘ s miestnymi pankáčmi na hlavnom námestí, ktorých som stretol náhodou. Prespal som tam u jedného týpka z tej partičky. Jeho mama si ma ako návštevu ‚zo Západu‘ veľmi vážila a na obed uvarila mäso. Potom mi ten chalan povedal, že mäso jedia tak raz za 2 týždne, lebo je drahé.“ V Užhorode má Iné Kafe svojich fanúšikov a dokonca tam hrali na festivale v Novej Sedlici. Okrem koncertovania na Ukrajinu zavítal niekoľkokrát aj pracovne ako pilot. Spevák je z vojny úprimne šokovaný.

„Chcem to nejako dostať von a neviem ako. Nemám to šťastie sledovať to iba z telky. Prežil som tam veľa času na to, aby som bol nad vecou. Nie, stále nie som a neviem to vstrebať. Piaty deň pozerám na správy a neverím. Pohľady na ľudí, ako sa krčia v metre a ako tam lietajú rakety, sú strašné. Sú medzi nimi aj tí, ktorých poznám?“ pýta sa sám seba rocker, ktorého situácia mimoriadne zasiahla.