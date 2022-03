Dara Rolins po uši do Nedvěda, pre vzťah chce obetovať takmer všetko: Veľavravné vyhlásenie!

Je to to pravé orechové. Už pred pár mesiacmi prasklo tajomstvo, že Dara Rolins (49) je po troch rokoch opäť zadaná.

Speváčka žiari šťastím po boku svetovo uznávaného futbalistu Pavla Nedvěda (49), ktorého si obľúbila aj jej dcérka Laura (13). Zaľúbenci svoju lásku pred svetom tajili niekoľko mesiacov, no nakoniec pravda vyšla najavo. A, ako sa zdá, Amorov šíp zaúradoval v tej najväčšej sile a blondínka sa nebojí robiť kvôli láske veľké kompromisy. Exkluzívne pre Nový Čas prehovorila o svojej veľkej láske, ktorá ju pohltila.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Speváčka Dara Rolins si žije šťastný život so svojou dcérkou Laurou. Po troch rokoch, keď sa po jej boku neukázal žiaden muž, sa nedávno všetko ako mávnutím čarovného prútika zmenilo. Jej srdce si získal český futbalista a aktuálny viceprezident klubu Juventus Turín Pavel Nedvěd. V decembri minulého roka vyplávalo na povrch, že dvojica tvorí pár, no spočiatku bola speváčka skúpa na slovo a nechcela sa so žiadnymi detailmi z ich „spálne“ zdôverovať.

Nedalo sa však prehliadnuť, že láska medzi nimi zahorela obrovským plameňom a že si užívajú každú spoločnú chvíľu. Dara sa naposledy ukázala na Slovensku len uplynulú nedeľu, keď prišla vzhliadnuť tanečnú šou Let’s Dance do Bratislavy.Dôkazom sú aj jej slová plné nehy, ktoré mu adresovala v rozhovore pre Nový Čas.

„Mám po boku akčného muža. Chodím za ním ja častejšie. A je to na mojej strane viac, tie kompromisy, pretože ja mám ten program taký voľnejší a on je naozaj viazaný na presný časový harmonogram svojho tímu,“ prezradila blondínka detaily ich fungovania. Najviac je však pre ňu dôležité, že si sadli aj s jej dcérou.