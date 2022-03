Katka Žbirková smúti už 4 mesiace: Vdova po stopách Mekyho

Katarína Žbirková (55), verná manželka zosnulej legendy Miroslava Žbirku († 69), si na lásku svojho života zaspomínala.

Práve uplynuli presne štyri mesiace od jeho skonu. Na jeho počesť si nemohla vybrať lepšie miesto ako umelcovu obľúbenú lavičku na bratislavskom Račianskom mýte. Tá v najbližšej dobe dostane aj ofi ciálny názov Lavička Mekyho Žbirku. Slovenská spevácka legenda tam hrávala na gitare hity pre svojich priateľov od svojich obľúbených skupín, ako sú The Beatles či Rolling Stones. Pre jeho najväčšiu fanúšičku, manželku Katku, ktorá mu bola veľkou oporou do jeho posledných chvíľ, to bol prvý sviatok MDŽ bez milovaného manžela.