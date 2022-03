Tenistka Cibulková maká každý deň, tanečník Pavlík jej nedá vydýchnuť: Dojemné prekvapenie na parkete!

Dominika Cibulková (32) vyfasovala v Let’s Dance Roba Pavlíka (38) a dvojica si hneď padla do oka.

Aj keď sú ich tréningy plné smiechu, Dominika musí poriadne makať. Niekoľkonásobný majster Slovenska jej totiž nedaruje nič. Drezúru mu však blondínka, zdá sa, odpustí, keďže ju veľmi milo prekvapil. Nový Čas Dominiku zachytil pri odchode z tréningu, ako celá vysmiata a evidentne dobre naladená nastúpila do svojho luxusného športiaka.

Naša najúspešnejšia tenistka Dominika Cibulková je na roztrhanie. Okrem mamičkovských povinností a svojho vlastného podnikania musí teraz stíhať tvrdé tanečné tréningy. Dominika je cieľavedomá žena, a preto niet pochýb, že v súťaži Let‘s Dance chce ašpirovať na víťazstvo. Či sa jej to v tvrdej konkurencii podarí, je otázne. V každom prípade na tréningoch poctivo zarezáva. Včera sa dokonca aj dočkala krásneho vyznania, a nebolo od manžela Michala Navaru.

Pozorne sa zachoval jej tanečný partner Robo Pavlík. K Medzinárodnému dňu žien totiž blondínke daroval krásnu farebnú kyticu. Nový Čas zachytil tenistku, ako s ňou vychádza so širokým úsmevom a nasadá do svojho luxusného športiaka. Biele Porsche pútalo pozornosť už z diaľky. Dominika ja známa svojím vycibreným vkusom a vo vozovom parku má niekoľko skutočných skvostov. Ako posledné pribudlo pred časom do jej portfólia štýlové Bentley Bentayga.