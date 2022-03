Ženích Jozef zo šou Svadba na prvý pohľad pod paľbou kritiky: Drsné odkazy na jeho adresu!

V šou Svadba na prvý pohľad sa predstavil druhý manželský pár, sympatická účtovníčka Janka (27) a jej ženích, farmár Jozef (32).

Ten sa netají skazenou minulosťou, keď skončil v base, ale inak pôsobí ako dobráčisko od kosti, ktorý v šou hľadá spriaznenú dušu. Jožko sa však znepáčil televíznym divákom, ktorí na ňom nenechali ani nitku suchú a adresujú mu zlovestné komentáre. Nevesta Janka doposiaľ nemala v láske šťastie, čo dávala za vinu svojmu aktívnemu životnému štýlu a dobrodružnej povahe.

Dobrosrdečný farmár Jozef zase prekvapil svojou temnou minulosťou. Aj to bol možno jeden z dôvodov, prečo diváci nedávajú novopečenému manželskému páru veľkú šancu.

Tí sa po odvysielaní šou Svadba na prvý pohľad rozohnili na sociálnej sieti a ženícha zvozili pod čiernu zem. „Podľa mňa sa k sebe vôbec nehodia a on nevyzerá taký slušniak, ako sa na prvý pohľad zdá,“ začala ho podozrievať jedna z komentujúcich, pričom sa pridávali ďalšie.

„No videla som už tú časť, ale akože vôbec, ale že vôbec sa k sebe nehodia! Ona veľmi milá a on? Čistý sedlák,“ hanlivo označila Jozefa iná žena. Ženícha tak rozhodne nešetrili. „Nehodia sa k sebe, a on je, žiaľ, taký sedláčisko, že až. Ten by potreboval takú veľmi jednoduchú ženu, pretože ona má rada adrenalín a dobrodružstvo. Nie je zlý, ale to správanie, keď budú na dovolenke... Proste sedliak.“

Takto komentovali ostošesť ženy, ktoré nepotešil výber ženícha, avšak niektoré vyjadrili názor aj na účtovníčku Janku. „Čakám, kedy sa rozplače a zaznie veta: ‚Ja ho mám rada, ale len ako kamaráta, mrzí ma to.‘“ Všetko je však napokon v rukách mladomanželov a ako sa bude ich vzťah ďalej vyvíjať, uvidíte už v ďalších častiach tejto šou.