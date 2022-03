Tanečné tréningy si už vybrali svoju daň: Michal Kovačič priznal aj to, na čo by iní odvahu nemali

Michal Kovačič je vďaka relácii Na telo známy ako seriózny moderátor, ktorého len tak ľahko nič nevykoľají a ktorý dáva politikom poriadne zabrať. Najnovšie je však sympatický markizák posilou nablýskanej šou Let´s Dance a je to práve on, kto dostáva do tela. Prvé kolo, ktoré sa v jeho prípade nieslo v znamení quick stepu, si spoločne s tanečnou partnerkou užil, a to aj napriek nelichotivým slovám porotcov. Otvorene tiež prehovoril o náročných tréningoch, ktoré si už vyžiadali svoju daň a netají sa tým, že z druhého kola má obavy. Ako sa mu bude dariť, uvidíme už v nedeľu večer na Markíze.