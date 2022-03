Mega prekvapenie pre Kavaschovú: Stretnutie s detskou láskou! Čím ju dostal sexsymbol z telenovely?

Herečka Dominika Kavaschová (32) si všetkých získala svojou úprimnosťou a schopnosťou byť nad vecou.

O niečo menej sa jej podarilo byť nad vecou, keď ju v relácii 2 na 1 nachytali Adela Vinczeová a Dano Dangl. Zažila obrovské prekvapenie, keď sa pri nej zjavila jej platonická láska z mladých čias Facundo Arana, hviezda telenovely Divoký anjel! O čase strávenom s ním, ale aj o materstve, práci a vzťahu s Danielom Fischerom porozprávala pre Nový Čas víkend.



Nevedela som sa dočkať, kedy ma do tejto šouky pozvú, a najmä som sa tešila na to nachytanie. Milujem také veci! Podľa toho, ako ma nachytali, uvidíte, že moja reakcia nebola úplne bežná. (smiech) Zistila som o sebe, že sa dokážem v naozaj neadekvátnej situácii strašne smiať.

Nachytávka bola veľkým prekvapením?

Samozrejme, že áno! Niečo také som nečakala ani náhodou! Keď som bola dievča, bola som do Facunda totálne zamilovaná. Rovnako ako asi všetky baby v tom veku. Keď som bola pubertiačka a telenovelu reprízovali, už ma zaujímal skôr herecky, pretože som dokázala vnímať, že je naozaj talentovaný. Dnes ho sledujem aj na Instagrame už pomerne dlho a obdivujem ho ako človeka. Je to neskutočne „uprataný“ muž. Pokorný, láskavý, milujúci, charizmatický, sympatický. Skutočne som sa dlho nestretla s takým príjemným človekom.

Takže si vás získal?

Áno, všetkým. Ale, samozrejme, najprv to boli jeho modré oči, ktoré vedeli tak krásne plakať. Vtedy sme ho milovali najviac. (smiech)





Aké to bolo, stretnúť sa s ním naživo?

Bolo to zvláštne. Bolo to také prirodzené, teda to spojenie nás dvoch. Cítila som sa, akoby som sa rozprávala so starým dobrým známym, dokonca si dovolím povedať, že s priateľom.

Strávili ste spolu nejaký čas aj po nakrúcaní?

Áno, na druhý deň sme spolu boli na káve a rozprávali sme sa o rodine, práci, celkovo o živote, o záľubách… Bolo to veľmi príjemné. Moja angličtina je strašná, skoro žiadna, ale napriek tomu sme si rozumeli a preberali všeličo možné.