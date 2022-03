Michal Hudák pomáhal ukrajinskému režisérovi: V Kyjeve čaká na pridelenie zbrane!

Už je toho naozaj priveľa. Neľútostný ruský atak na Ukrajinu dolieha aj na známeho moderátora Michala Hudáka (52). Aj keď sa prevažne živí tým, že zabáva ľudí, v túto chvíľu mu rozhodne nie je do smiechu. Známemu zabávačovi s rusínskymi koreňmi, ktorý študoval v Kyjeve, sa v posledných dňoch veľmi ťažko zaspáva.

Michal Hudák je známy moderátor, ale aj herec, ktorý kedysi pôsobil v Divadle Alexandra Duchoviča, ktoré uvádza hry v ukrajinčine i rusínčine. „Môj prvý kontakt s umením bol v ukrajinčine. Prvú prácu v rozhlase som mal v ukrajinčine. Študoval som v Kyjeve. Ak mi teraz niekto povie, že ukrajinčina neexistuje, asi ide o chybu v matrixe,“ vraví Hudák, ktorý o deň skrátil dovolenku, aby prišiel Ukrajinu podporiť na koncert do Prešova.

„V Kyjeve mám množstvo kamarátov. Keď som sa dozvedel, čo sa stalo, nebol som schopný povedať ani slovo. Zažil som množstvo nepríjemných vecí v živote. Na vlastné oči som videl padať Dvojičky. Už nechcem zažívať nič zlé,“ zazneli slová zroneného moderátora.

„Snažím sa pomáhať svojim známym. Som v kontakte s režisérmi a hercami z Ukrajiny, ktorí namiesto toho, aby tvorili, sú v uliciach so zbraňami v rukách. Pomáhal som kamarátovi, režisérovi v Národnej opere z Kyjeva, ktorý bol v Baku, keď sa začala vojna. Volá sa Nikola Tretyak. Pomáhali sme mu dostať sa domov. Cez Barcelonu a Viedeň odcestoval do Kyjeva, kde už má žltú pásku a čaká, kedy nafasuje zbraň,“ uzavrel Hudák, ktorému rovnako píše aj množstvo kamarátov z Ruska so slovami, že sa hanbia za to, čo ich krajina urobila Ukrajincom.